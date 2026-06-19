Córdoba sorprendió a San Martín en las semifinales de la Copa Palacio

Las semifinales de la Copa Palacio, fase final del torneo de Pretemporada del básquetbol de primera división en la ciudad de Corrientes, se pusieron en marcha con una sorpresa.

San Martín, el mejor equipo de la fase clasificatoria, perdió frene a Córdoba (4º) por 45 a 39, mientras que Regatas (2º) superó a Colón (3º) 68 a 58. La próxima semana se disputarán las revanchas y se definirán los finalistas.

En un pobre partido ofensivo, Córdoba le ganó como visitante a San Martín 45 a 39. El rojinegro, que había perdido un solo partido en la etapa anterior, se impuso en el primer cuarto 13 a 10, pero los otros tres parciales favorecieron al conjunto rojo: 13 a 12, 11 a 6 y 11 a 7.

Ricardo Marturet con 13 puntos y Valentino Yordan con 10, fueron los principales goleadores en Córdoba, mientras que en San Martín se destacaron Valentino Saucedo con 11 y Franco Aguerre con 8.

Por su parte, Regatas venció a Colón 68 a 58 en la otra semifinal del tradicional certamen. El cuarto inicial fue equilibrado y terminó empatado en 17 puntos. El segundo parcial favoreció a Regatas 20 a 14 y terminó marcando la tendencia del juego.

En el Fantasma, sobresalieron en la ofensiva Alan Ledesma con 15 puntos y Maximiliano Monzón con 12. Mientras que Colón tuvo como principales goleadores a Cristián Ojeda con 18 unidades y Juan Ignacio González Nadal con 16.

Las revanchas se jugarán la próxima semana. En el caso de igualdad en partidos ganados, se tendrá en cuenta la diferencia de puntos para determinar el finalista. Si la paridad se mantiene, habrá un tiempo extra.