Partidos con distintos grados de dificultad para los equipos correntinos

Una jornada con diferentes grado de dificultad tendrán este sábado los equipos correntinos al disputarse la cuarta fecha del Torneo Regional NEA de rugby.

El único puntero e invicto, Taraguy, recibirá la visita de Capri de Posadas, que marcha en la última colocación, todavía no ganó y en tres partidos recibió 226 puntos.

Por su parte, San Patricio buscará la recuperación después de la caída contra Curne y volverá a ser local, pero esta vez el rival será Regatas Resistencia, que junto a Capri, son los únicos que todavía no ganaron.

Mientras que Aranduroga visitará Curne, el actual campeón que después de un inicio irregular busca consolidarse en el certamen.

Por su parte, Aguará de Formosa será local de Sixty. Todos estos encuentros darán inicio a las 16.

Además, se producirá el choque entre los equipos paraguayos de San José y Curda, encuentro que comenzará a las 16.15.

Cumplidas tres fechas, el único líder del certamen es Taraguy con 15 puntos. Después se ubican Curne con 11, Curda y Aranduroga con 10, San Patricio con 9, San José con 8, Sixty y Aguará con 5, Regatas con 2 y Capri está sin puntos.

Intermedia



La cuarta fecha del Torneo Regional NEA en la categoría Intermedia tendrá cuatro partidos este sábado. La programación tiene estos cruces: Taraguy - Capri, Aguará - Sixty, San Patricio - Regatas y Curne - Aranduroga. Todos los encuentros darán inicio a las 14.

Taraguy también lidera las posiciones en esta categoría con 10 unidades. En el segundo lugar aparece Aranduroga con 8 y tercero se ubica Sixty con 9. Después están Curne (7), Regatas (5), San Patricio (4), Capri (0) y Aguará (0).