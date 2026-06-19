Estados Unidos le ganó a Australia y está en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos derrotó 2 a 0 a Australia en Seattle y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con los goles de Cameron Burgess en contra a los 11 minutos del primer tiempo y de Alex Freeman a los 43 de la primera etapa, Estados Unidos suma seis puntos y está virtualmente clasificado a los 16avos de final.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino volvió a mostrar autoridad, sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo y alcanzó los seis puntos en el grupo para consolidarse como uno de los equipos más sólidos del inicio de la competencia.

Ante un Lumen Field repleto, el seleccionado estadounidense resolvió el encuentro durante la primera mitad. Después de la contundente presentación ante Paraguay en el debut, el equipo local volvió a imponer condiciones desde el arranque frente a unos Socceroos que nunca lograron encontrar respuestas.

La apertura del marcador llegó tras una jugada por la banda que terminó con un desafortunado gol en contra de Cameron Burgess. Estados Unidos mantuvo la presión y amplió la ventaja antes del descanso gracias a un cabezazo de Freeman, quien ganó en el área y convirtió el 2-0. La acción fue revisada por el VAR, que terminó validando el tanto, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En el complemento, el conjunto norteamericano bajó la intensidad pero mantuvo el control del partido. La ausencia de Christian Pulisic, quien no pudo jugar por lesión y siguió el encuentro desde el banco de suplentes, se hizo notar en la generación ofensiva. Sin embargo, Australia tampoco consiguió inquietar a la defensa local y apenas sufrió con una corrida aislada de Folarin Balogun que no terminó en gol.

Con la ventaja asegurada, Pochettino modificó el esquema y administró el resultado hasta el pitazo final del árbitro alemán Felix Zwayer. La victoria desató el festejo de los hinchas estadounidenses, que vieron a su selección alcanzar una marca histórica: ganar sus dos primeros partidos de una Copa del Mundo por primera vez desde Uruguay 1930.

Con este resultado, Estados Unidos quedó virtualmente clasificado a la próxima ronda y espera el resultado entre Paraguay y Turquía para conocer si además asegura el primer puesto de su grupo.

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