Lipton y Victoria juegan la revancha por la gloria en el Provincial

El Torneo Provincial de Clubes 2026 definirá a su nuevo campeón este sábado en cancha de Boca Unidos. Lipton y Victoria de Curuzú Cuatiá jugarán la revancha de la final desde las 15 con el arbitraje de Jorge Miño.

En la ida, no pasaron del 0 a 0 por lo tanto la serie está abierta y se definirá en 90 minutos. En el caso de repetirse una igualdad, directamente se pasará a los tiros desde el punto de penal para definir al campeón que además clasificará el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

El equipo capitalino está frente a una posibilidad histórica, busca su primer título en el Provincial. Pablo Sixto Suárez logró darle al conjunto Azul un andar regular en el certamen, con solidez y equilibro entre defensa y ataque a lo largo del torneo que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

“No es solo fútbol. Es historia. Es barrio. Es familia. Es la Gran Final”, publicó la entidad azul en sus redes sociales para convocar a su seguidores al cotejo de este sábado.

La probable formación titular de Lipton para el trascendental cotejo es la siguiente: Rodrigo Canteros; Fabio Miño, Johan Báez, Juan Barberán y Brian Ledesma; Carlos Báez, Matías Gómez, Matías Giménez y Francisco Meza; Nicolás Segovia y Antonio Báez.

Victoria es el actual subcampeón provincial y regresa a la capital correntina en busca de revancha. El año pasado perdió la final frente a Mandiyú y ahora quiere festejar ante Lipton.

El conjunto que dirige técnicamente Gustavo Calgaro va por su cuarta corona; sustenta su ilusión en el bloque defensivo y alguna contra para desequilibrar.

El DT planea repetir la formación del pasado fin de semana, por lo tanto la V formaría con Jonathan Romero; Gonzalo Aquino, Matías Acuña y Elián Cóceres; David González, Mario Barboza, Ismael Gauna, Eduardo Insaurralde y Federico Cóceres; Jesús Quiróz y Ezequiel Soñer.

El encuentro de ida que se jugó en Curuzú Cuatiá tuvo un trámite mezquino por parte de los protagonistas, donde las defensas mantuvieron un orden para alejar la pelota de los arqueros.

El juego, por momentos, fue muy friccionado pero que sólo terminó con un expulsado cuando finalizaba el partido. Pascual Mendoza (que entró como recambio) vio la roja directa en los locales.

Accesos y entadas



El acceso y la boleterías para el público de Victoria de Curuzú Cuatiá será a través de la Ruta Nacional Nº12 mientras que para la parcialidad del club Lipton F.C., el público neutral y la prensa será a través de la calle Trento.



La apertura de las boleterías y de las puertas del estadio será a partir de las 14 hs. y el precio de la entrada será de $5.000.



