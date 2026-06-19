Designaron un árbitro egipcio para el lunes

La FIFA confirmó que Amin Mohamed será el árbitro principal del partido entre las selecciones de Argentina y Austria correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El juez es considerado el mejor de su país, famoso en el continente africano por su rigurosidad.

Este encuentro para Amin Mohamed será el segundo que imparta justicia en una Copa del Mundo en su carrera; el primero fue en esta misma edición en el encuentro entre República Checa y Corea del Sur correspondiente al Grupo A en la jornada inaugural.

La Selección argentina se enfrentará este lunes a partir de las 14 con Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.