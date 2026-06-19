Le tiraron agua al juez de línea y le suspendieron la cancha al rival de Boca Unidos

Boca Unidos visitará este domingo a Tucumán Central en uno de los partidos previstos por la fecha 14 de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol.

El equipo tucumano mudará su localia a cancha de Central Norte de la capital provincial por una suspensión que pesa sobre su estadio después de agresiones que recibió un juez de línea por parte de la parcialidad local.

En el encuentro contra Juventud Antoniana de Salta, triunfo de Tucumán Central (1-0), un simpatizante tucumano le arrojó agua con un valde a uno de los jueces de línea.

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior resolvió aplicar sanciones económicas y la clausura por dos fechas del estadio de Tucumán Central. Ya cumplió una y este domingo será la segunda.

La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial N° 27/26 del 14 de mayo de 2026, en el marco del expediente N° 5650/2, en el que se detallan graves deficiencias de infraestructura y episodios de agresiones contra la terna arbitral en el estadio de Tucumán Central.

Según el informe del árbitro Marcos Liuzzi, el alambrado perimetral del estadio resulta insuficiente para la categoría, mientras que el túnel de ingreso y egreso al campo de juego se encuentra expuesto al contacto directo con la parcialidad local. Además, se consignaron reiterados lanzamientos de agua hacia el asistente número uno, Martín Nardelli, lo que obligó a detener el partido en distintos momentos, señala la crónica que publicó La Gaceta de Tucumán.

El informe también advierte sobre el estado de una tribuna ubicada detrás de uno de los arcos, donde se observaron maderas faltantes y estructuras metálicas en mal estado, lo que representaría un riesgo para la seguridad del público.

El Tribunal consideró que los informes arbitrales constituyen semiplena prueba y resolvió sancionar al club con multa económica y la clausura de su estadio por dos fechas, en el marco de lo establecido por el Reglamento de Transgresiones y Penas.

De este modo, Tucumán Central debió mudar su localía a la cancha de Central Norte de Tucumán. Ya cumplió con una fecha en el triunfo ante Defensores de Vilelas y este domingo completará la sanción.

La resolución también ordena la intervención del Departamento de Seguridad Deportiva Integral del Consejo Federal, que deberá inspeccionar las instalaciones para verificar el cumplimiento de los estándares exigidos en la categoría, además de exigir al club la identificación de los responsables de las agresiones para la aplicación del derecho de admisión por dos años.

Tucumán Central y Boca Unidos jugará este domingo desde las 16 con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jerez.

La fecha 14 de la Zona 2 se pondrá en marcha este sábado con el cruce entre Mitre de Posadas y Juventud Antoniana de Salta desde las 15.45 en la capital misionera.