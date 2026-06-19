Marruecos ganó un partido clave por la clasificación

La selección de Marruecos se impuso por 1-0 ante Escocia en un encuentro en el que fue de mayor a menor, al igual que en su debut ante Brasil, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. El único gol del partido llegó en el primer minuto, con un violento disparo del delantero Ismael Saibari.

Con el triunfo, el combinado marroquí subió parcialmente al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Escocia se sitúa segundo, con tres unidades gracias a haber derrotado a Haití en la primera fecha.

En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Marruecos se medirá con Haití, el miércoles 24 de junio a las 19:00, mientras que Escocia enfrentará al elenco brasileño, que dirige el italiano Carlo Ancelotti, en simultáneo.

Marruecos abrió el marcador en su primera llegada del partido, en el primer minuto, cuando el delantero Ismael Saibari apareció por el costado derecho, se adentró en el área y sacó un derechazo cruzado increíblemente potente, que se clavó en el ángulo.

Escocia no pisó el área rival hasta el primer minuto de descuento, con un buen centro a la carrera del lateral izquierdo Andrew Robertson para la volea del mediocampista John McGinn, que definió por el segundo palo pero no pudo impactar bien la pelota y su tiro salió desviado.

Marruecos tuvo la primera llegada del complemento, a los cuatro minutos, con un desborde por izquierda y centro atrás de Bilel El Khanouss para la llegada de Saibari, cuya definición de primera fue bloqueada por el defensor Grant Hanley y terminó dando en el travesaño.

Dos minutos después, un tiro de esquina llegó al primer palo y permitió el cabezazo de El Khanouss, que había anticipado, pero Angus Gunn pudo quedarse con la pelota al tirarse hacia atrás.

En 18 minutos volvió a acercarse la selección escocesa, con un disparo del extremo Ryan Christie, desde la medialuna del área, que se fue por encima del poste horizontal.

A los 40 minutos volvieron a llegar los escoceses, con un córner desde la derecha le llegó al segundo poste al delantero Lyndon Dykes, que cabeceó apenas desviado, por el palo derecho del arquero Yassine Bounou.

Marruecos tuvo un nuevo ataque de peligro en el quinto minuto de descuento, cuando el delantero Ayoube Amaimouni controló por el costado derecho, enganchó para la pierna zurda y sacó un disparo al segundo palo, que se fue cerca del palo derecho de Gunn.