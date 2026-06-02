Corrientes: lanzan una carrera de 3K, 5K y 8K para celebrar el Día de la Bandera

La Dirección de Deportes de Goya confirmó el relanzamiento del programa “Goya Corre” con una edición especial denominada “Corremos por nuestra Bandera”. La cita deportiva y comunitaria se llevará a cabo el próximo 20 de junio.

La nueva convocatoria atlética municipal tiene una consigna muy clara para todos los vecinos de la segunda ciudad de la provincia: "Viví la pasión celeste y blanca".

El circuito urbano estará montado íntegramente en las inmediaciones del barrio Belgrano, dando inicio formal a las actividades de la jornada a partir de las 14.30.

Para garantizar la correcta organización de los corredores locales y los visitantes de la región, las autoridades deportivas fijaron el siguiente cronograma oficial:

09 a 11: acreditaciones técnicas y entrega de dorsales oficiales.

14: concentración general en la zona de largada.

15: largada general para todas las distancias establecidas.

La organización dispuso tres opciones de recorrido según el nivel de preparación: una distancia de 3K participativa (de matriz netamente recreativa, familiar y no competitiva) y dos distancias troncales de 5K y 8K competitivas.

El contenido del Kit del Corredor y servicios incluidos

Cada uno de los atletas inscriptos que participe de la propuesta del programa municipal recibirá un equipamiento integral de asistencia para el desarrollo seguro de la prueba.

El denominado Kit del Corredor incluye:

Dorsal oficial de competencia con identificación numérica.

Puestos de hidratación estratégica a lo largo del circuito.

Seguro del participante con cobertura médica .

Medalla finisher coleccionable al cruzar la meta (se entregará a la totalidad de los inscriptos, incluidos los de la caminata familiar de 3K).

Servicio de cronometraje electrónico e instantáneo por chip (disponible exclusivamente para las distancias competitivas).

Categorías habilitadas para las distancias de 5K y 8K

Las pruebas competitivas estarán habilitadas tanto categorías Damas y Caballeros, segmentándose de manera rigurosa según las siguientes franjas etarias:

Hasta 19 años de edad.

De 20 a 29 años.

De 30 a 39 años.

De 40 a 49 años.

De 50 a 59 años.

Desde los 60 años en adelante.

Asimismo, se contemplará la premiación especial para las clasificaciones Generales: General Damas 5K, General Caballeros 5K, General Damas 8K y General Caballeros 8K.

Esquema de premiación y reconocimientos

Al finalizar los cómputos electrónicos del cronometraje, la Dirección de Deportes de Goya procederá a la entrega de los correspondientes trofeos y distinciones en el podio general de la competencia: