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Automovilismo

Gran Premio de Mónaco: cronograma y agenda de Franco Colapinto para el fin de semana

La carrera principal tendrá 78 vueltas sobre una distancia total de 260 kilómetros de recorrido.

Por El Litoral

Martes, 02 de junio de 2026 a las 12:31

La Fórmula 1 disputará este fin de semana el Gran Premio de Mónaco con la participación del argentino Franco Colapinto. La competencia se correrá entre el 5 y el 7 de junio en el Circuito de Montecarlo, un trazado urbano que posee una extensión de 3,337 kilómetros que atraviesan las estrechas calles del principado europeo.

Al estar rodeado por muros y tener escasas posibilidades de sobrepaso, la clasificación resulta el momento más importante. Los corredores transitan prácticamente sin margen de error debido a la proximidad de las barreras de contención.

Un trazado legendario

El circuito integra el campeonato mundial desde 1950 y cuenta con reconocidos sectores históricos. Entre los más famosos aparecen la curva lenta de Loews, Sainte Devote, el sector del Casino y la Piscina.

La carrera principal tendrá 78 vueltas sobre una distancia total de 260 kilómetros de recorrido. Por sus características técnicas, las escuderías priorizan la máxima carga aerodinámica y la estabilidad antes que la velocidad final.

Agenda para el fin de semana

En Argentina se puede seguir mediante las plataformas de transmisión digital Disney+, Fox Sports y F1 TV. 

Viernes 5 de junio:

  • Entrenamientos Libres a las 8.30
  • Entrenamientos Libres a las 12.00

Sábado 6 de junio:

  • Entrenamientos Libres a las 7.30 
  • Clasificación oficial a las 11.00

Domingo 7 de junio:

  • Carrera: 10.00
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