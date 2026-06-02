Gran Premio de Mónaco: cronograma y agenda de Franco Colapinto para el fin de semana

La Fórmula 1 disputará este fin de semana el Gran Premio de Mónaco con la participación del argentino Franco Colapinto. La competencia se correrá entre el 5 y el 7 de junio en el Circuito de Montecarlo, un trazado urbano que posee una extensión de 3,337 kilómetros que atraviesan las estrechas calles del principado europeo.

Al estar rodeado por muros y tener escasas posibilidades de sobrepaso, la clasificación resulta el momento más importante. Los corredores transitan prácticamente sin margen de error debido a la proximidad de las barreras de contención.

Un trazado legendario

El circuito integra el campeonato mundial desde 1950 y cuenta con reconocidos sectores históricos. Entre los más famosos aparecen la curva lenta de Loews, Sainte Devote, el sector del Casino y la Piscina.

La carrera principal tendrá 78 vueltas sobre una distancia total de 260 kilómetros de recorrido. Por sus características técnicas, las escuderías priorizan la máxima carga aerodinámica y la estabilidad antes que la velocidad final.

Agenda para el fin de semana

En Argentina se puede seguir mediante las plataformas de transmisión digital Disney+, Fox Sports y F1 TV.

Viernes 5 de junio:

Entrenamientos Libres a las 8.30

Entrenamientos Libres a las 12.00

Sábado 6 de junio:

Entrenamientos Libres a las 7.30

Clasificación oficial a las 11.00

Domingo 7 de junio: