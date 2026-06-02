El correntino Kevin Zenón anunció desde Orlando que será padre por primera vez

El mediocampista ofensivo de Boca Juniors, el correntino Kevin Zenón, anunció públicamente que se convertirá en padre por primera vez. La confirmación llegó desde los Estados Unidos, destino que el futbolista oriundo de la ciudad de Goya eligió para pasar sus vacaciones anuales y recargar energías.

El volante xeneize armó las valijas con destino a la ciudad de Orlando para disfrutar de unos días de descanso e introspección, luego de lo que significó la dura y prematura eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Desde los parques de diversiones y los complejos turísticos de Florida, Zenón y su esposa, Sol Amsler, decidieron volcar en sus plataformas digitales oficiales una serie de postales de su estadía, reservando la última de ellas para revelar el secreto mejor guardado por el entorno familiar.

"Una princesa en camino" y el saludo de la mesa chica xeneize

La feliz pareja acompañó una tierna fotografía con un texto que de inmediato captó la atención de los portales de espectáculos y el periodismo deportivo, confirmando además el sexo de la futura integrante de la familia:

"Te soñamos tanto, que ya te amamos con todo nuestro corazón. Una princesa en camino", escribieron en el posteo compartido de Instagram, desatando una inmediata ola de interacciones y un fuerte mapa de calor en las métricas de las redes sociales de los hinchas de la Ribera.

Como era de esperarse, el anuncio cosechó una catarata de mensajes de felicitación de miles de simpatizantes y, de forma particular, el saludo de la mesa chica del vestuario de Boca Juniors.

Entre las múltiples muestras de afecto de los futbolistas del plantel profesional se destacó el comentario de Leandro Paredes. El experimentado mediocampista central y capitán del equipo azul y oro firmó la publicación de su compañero de saga con emojis de aplausos y corazones, validando el excelente clima interno que mantiene el grupo humano que conduce la plantilla técnica.