Selección Argentina: así son los horarios de los últimos amistosos previos al Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene confirmados los horarios para sus dos partidos amistosos previos al comienzo del Mundial 2026. El equipo nacional ajustará los últimos detalles tácticos ya en suelo estadounidense.

El primer compromiso del equipo conducido por Lionel Scaloni será ante el seleccionado de Honduras. Este encuentro se disputará el sábado 6 de junio, a las 21 (hora de Argentina), en el estadio Kyle Field. Está ubicado en el estado de Texas y cuenta con una capacidad de 102 mil espectadores sentados.

Tres días después, el conjunto albiceleste tendrá su última prueba futbolística contra Islandia. El encuentro ante los europeos está programado para el martes 9 de junio a las 22. Será en el Jordan-Hare Stadium, situado en el estado de Alabama.

Horarios de los amistosos

Argentina vs. Honduras: sábado 06 de junio a las 21.

Argentina vs. Islandia: martes 09 de junio a las 22.

El estreno oficial de la Selección Argentina en la Copa del Mundo será el martes 16 de junio. Los dirigidos por Scaloni enfrentarán a Argelia a las 23 en el Kansas City Stadium.

