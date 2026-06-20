Países Bajos goleó a Suecia y quedó cerca de los 16avos del Mundial

Países Bajos logró una contundente victoria en el Mundial 2026 al derrotar por 5 a 1 a Suecia en el Houston Stadium. El encuentro correspondió a la segunda fecha del Grupo F y dejó a los neerlandeses bien posicionados de cara a la clasificación.

Luego de igualar con Japón en su debut, el conjunto europeo mostró una versión mucho más sólida y efectiva. Del otro lado estuvo Suecia, que llegó entonada tras vencer por el mismo marcador a Túnez en la primera jornada.

Los goles de la victoria fueron convertidos por Brian Bobbery y Cody Gakpo, ambos por duplicado. El restante tanto neerlandés fue obra de Crysencio Summerville.

Suecia logró descontar a través de Anthony Elanga, aunque nunca pudo poner en riesgo el dominio de su rival. Países Bajos manejó el trámite durante gran parte del partido y construyó una diferencia amplia en el marcador.

Recuperación tras el debut

El empate frente a Japón había dejado algunas dudas en el inicio del torneo. Sin embargo, la goleada sobre Suecia le permitió a la "Naranja Mecánica" recuperar terreno y fortalecer sus aspiraciones en el Grupo F.

Con este resultado, el seleccionado neerlandés dio un paso importante en la búsqueda de un lugar en la próxima instancia de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.