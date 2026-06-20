Lipton se consagró en el Provincial y sacó boleto al Torneo Regional

El histórico Lipton Football Club escribió una de las páginas más importantes de su vida deportiva en sus 102 años de vida. El equipo capitalino se coronó por primera vez en el Torneo Provincial 2026 de fútbol y sacó boleto para el Regional Federal Amateur.

En la emotiva final que se disputó en cancha de Boca Unidos, Lipton superó a Victoria de Curuzú Cuatiá 3 a 2 para quedarse con el premio mayor en el principal certamen de clubes que tiene la provincia.

El cotejo de este sábado fue la revancha. En la ida, disputada en Curuzú Cuatiá, no se sacaron ventaja y empataron sin abrir el marcador.

Matías Giménez en dos oportunidades, y Marcos Barboza en contra de su valla marcaron los goles para el flamante campeón que contó con la conducción técnica de Pablo Sixto Suárez, mientras que Nahuel González realizó las dos conquistas para Victoria que por segundo año consecutivo se quedó a las puertas de la consagración.

El encuentro tuvo dos expulsados, uno por equipo. A los 41 minutos del complemento. Juan I. Barberán (L) y Mario Barboza (V) vieron la tarjeta roja, por agresión mutua, que les mostró el árbitro Jorge Miño.

La segunda final tuvo dos tiempos bien diferenciados. El primero se presentó trabado y muy cortado, donde el local pudo abrir el marcador. En el segundo, donde se marcaron 4 goles, el trámite se hizo de ida y vuelta con un final emotivo.

Los 45 minutos iniciales de la final disputada en el complejo Leoncio Benítez fueron apenas discretos. Lipton intentó tomar el protagonismo pero chocó contra una buen bloque defensivo del visitante.

Se jugó poco y cortó mucho, principalmente en la mitad de la cancha. Dentro de ese contexto, lo destacado fue una lesión de Carlos Báez que tuvo ser retirado en ambulancia después de un traumatismo en la pierna izquierda.

La apertura del marcador llegó a los 43 minutos cuando Antonio Báez bajó de cabeza un centro para que Giménez, casi de atropellada frente a dos rivales, empuje la pelota al fondo del arco.

La figura del arquero Rodrigo Cantero creció en Lipton y tuvo al menos tres intervenciones fundamentales para mantener la diferencia. Una fue sobre el final del primer tiempo y dos en el inicio del complemento.

En el segundo tiempo, Victoria se adelantó en el terreno y dejó espacios para las contras locales.

Recién a los 30 minutos, Lipton fue certero para aprovechar los espacios y llegar al segundo gol. Antonio Báez habilitó a Facundo Bianchetti que metió en un pase en profundidad para que Giménez defina sobre la salida de Yonathan Romero.

Los instantes finales fueron a pura emoción. A los 36 Nahuel González aprovechó una duda entre los defensores y el arquero capitalino para descontar.

Casi de inmediato, a los 39, Hernán Valenzuela, que regresó después de una suspensión, desbordó por la izquierda y tiró el centro atrás. Mario Barboza intentó despejar, pero no hizo más que vencer a su propia valla.

Victoria se lanzó con todo al ataque y nuevamente Nahuel González, con un tiro por arriba de Cantero estableció el segundo gol visitante a los 40 minutos.



A los 41, después de una agresión mutua, los dos equipos se quedaron con un jugador menos. Se fueron expulsados Barberán en el local y Barboza en la visita.

Lipton soportó los embates de Victoria, casi que resignó a las contra, para aferrarse al triunfo y la consagración.

Los campeones



Los once titulares que eligió Pablo Sixto Suárez para el partido revancha de la final, fueron: Rodrigo Cantero; Fabio Miño, Johan Báez, Juan Barberán y Braian Ledesma; Carlos Báez, Matías Gómez, Francisco Meza y Hernán Valenzuela; Antonio Báez y Matías Giménez.

En el banco de suplentes estuvieron Rodrigo Espíndola, Facundo Bianchetti, Diego Monzón, Diego Sánchez, Carlos Rolón Segovia, Nicolás Segovia y Juan Carlos Martínez.

El cuerpo técnico se completó con Pablo Nahuel Suárez y Luca Hernández Maidana.



