Corrientes será sede del Raid Náutico de las Américas

El Raid Náutico de las Américas, competencia de lanchas de velocidad, un evento que apuesta al desarrollo turístico y deportivo se concretará en Corrientes el próximo fin de semana.

Las actividades se desarrollarán frente a la playa Arazaty, entre las 13 y 14 horas. El sábado 27 tendrá lugar la tradicional carrera de los 100 km, una prueba de larga duración en la que los participantes deberán completar un recorrido marcado por distintos puntos de control en el menor tiempo posible. En tanto, el domingo 28 se disputará una competencia en circuito boyado, con tres mangas por categoría y una duración total de tres horas.

En la oportunidad, participarán embarcaciones de las categorías Libre, Intermedia, hasta 2100 cc V4, hasta 1600 cc y hasta 1100 cc, en un encuentro que combina deporte, recreación y turismo.

Durante las dos jornadas se contará con el acompañamiento de Prefectura Naval Argentina, que garantizará la seguridad de la competencia mediante la suspensión temporal del tránsito de embarcaciones en la zona de carrera.

La presentación del evento se realizó esta semana en un hotel de la costanera correntina donde se brindaron detalles sobre las jornadas de carreras de lanchas de velocidad que se desarrollarán sobre el río Paraná.

La propuesta reunió a organizadores y referentes del sector turístico y deportivo en torno a una iniciativa que busca potenciar el atractivo de los paisajes correntinos y fortalecer la actividad náutica en la región.

El secretario de Gestión y Planificación del Ministerio de Turismo, Héctor Dávila explicó que “dentro de los ejes de gestión que nos puso el Gobernador es posicionar a la provincia en eventos que puedan traer turistas y claramente este es uno de ellos”.

Mientras que el secretario de Deportes, Jorge Terrille expresó que "nosotros tenemos un escenario natural que es extraordinario como el río Paraná, que nos permite realizar esta puesta en acción de lo que es este raid náutico” y en ese sentido, destacó el respaldo por parte del Gobierno provincial a la disciplina.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich manifestó que “es importante poner a Corrientes dentro de un calendario de competencia internacional de motonáutica” y agregó que “queremos realzar todo lo que es Corrientes y su visión hacia el río" por eso "esta competencia es una de las formas de poner en valor a la ciudad".



