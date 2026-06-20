Germán Gómez viajó a Polonia junto a la selección Argentina

Luego del primer weekend de la VNL que se jugó en Brasilia, la selección argentina de vóley que conduce Horacio Dileo viajó a Polonia para jugar la segunda etapa del torneo con el regreso de una de sus grande figuras, Agustín Loser, que terminó de competir en Europa hace un par de semanas donde ganó la doble corona del torneo de Italia y de la Champions.

En el plantel nacional se mantiene el correntino Germán Gómez, que ahora compartirá la posición de opuesto junto a Pablo Kukartsev, otros de los jugadores que regresan para la etapa Polonia de la Volleyball Nations League.

Además, fueron convocados Lucas Conde y Matías Giraudo, quienes se suman al plantel para esta segunda ventana del certamen.

Respecto de la lista utilizada en Brasilia, quedaron afuera los puntas Tomás López e Ignacio Luengas, además del central Gustavo Maciel.

El capitán Loser tuvo un arranque de año malo por una lesión de meniscos en la rodilla en el inicio de la temporada, pero de vuelta al juego ganó todo con el Peruggia de Italia tras ser titular en las finales de la Superlega y de la Champions. Por eso Dileo le dio una licencia y no estuvo en la primera etapa de los entrenamientos y competencia en la VNL de la semana pasada.

Loser es además uno de los mejores bloqueadores del mundo y al ver las estadísticas de la primera semana de la VNL y que el equipo nacional no aparezca con sus jugadores en ese aspecto del juego es todo un detalle.

Tras las caídas frente a Serbia, Irán, Bulgaria y Brasil en la primera semana, Argentina intentará sumar sus primeras victorias en el torneo y comenzar a escalar posiciones en la tabla general de la VNL.

En Brasil, Gómez (23 años) aportó 26 puntos, 24 fueron de ataque y 2 de bloqueos. Su máxima anotación fue contra Irán donde sumó 11 tantos.

Argentina viajó a Gliwice en Polonia para jugar con Alemania, el miércoles 24 a las 11:30, enfrentará a China el viernes 26 a las 11:30, Después será el turno de medirse frente a Turquía el 27 a las 15:30 y contra Polonia el 28 a las 15:00.

Luego la gira sigue en Kansai, Japón, la selección albiceleste se medirá contra Canadá el 15 de julio a las 00:00, frente a Cuba el 17 a la 01:00, contra Italia el 18 a las 7:20 y frente a Japón el 18 a las 7:20.

La serie de la final de la VNL se jugará en China, en Ningbo, desde el 29 de julio al 2 de agosto. En septiembre se disputará el Sudamericano que dará una plaza a los Juegos Olímpicos. Allí está el gran objetivo de esta selección que intentará arrebatarle a Brasil, el mejor equipo de Sudamérica, el primer lugar continental para los juegos de Los Ángeles.



