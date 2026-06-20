Scaloni prueba variantes para enfrentar a Austria

La Selección Argentina se entrenó a puertas cerradas en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas a dos días del duelo ante Austria correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial. Lionel Scaloni ultimará detalles en la confección del once que saldrá a la cancha el próximo lunes desde las 14.00 en Dallas y los focos estuvieron puestos en la evolución de Gonzalo Montiel, quien se entrenó a la par de sus compañeros y podría ir al banco.

Con la molestia de Montiel, que despejó una de las incógnitas y le daría el lugar en el equipo a Nahuel Molina, Scaloni mantiene dos dudas con respecto al equipo que paró en el debut ante Argelia. Thiago Almada podría dejarle su sitio a Nicolás González, un jugador mucho más explosivo para aprovechar los espacios que, a priori, dejaría una selección que presiona muy alto. La otra modificación se daría en el centro del ataque: Julián Álvarez tiene chances de arrebatarle el lugar a Lautaro Martínez.

El lateral de River se entrenó con botines y en campo durante toda práctica, a diferencia del viernes, que había hecho la primera parte junto a sus compañeros y luego trabajó de manera. Debido a la levedad de su lesión, formará parte del banco de suplentes y hasta podría sumar minutos ante el seleccionado europeo. De cara al partido ante Jordania, del próximo sábado a las 23.00 también en Dallas, estará a disposición del cuerpo técnico.

El resto del once sería el mismo que goleó 3 a 0 a Argelia en el estreno. Emiliano Martínez se mantendría en el arco; Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina serían los otros tres integrantes de la defensa; en el mediocampo Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parecen inamovibles; mientras que Lionel Messi será titular nuevamente en busca de seguir rompiendo récords en este Mundial.

El equipo argentino entrenará este domingo y a las 14.30 se trasladará a Dallas, sede del encuentro del lunes frente a Austria.

Scaloni y un jugador a designar brindarán una conferencia de prensa desde las 18.45 en el estadio que será sede de la segunda presentación albiceleste en el Mundial 2026.

Información de TyC Sports