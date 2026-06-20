Curiosidades mundialistas

Argentina, siempre la política



En el Mundial de Suiza 1954, Argentina no participó por razones políticas, aunque el argumento esgrimido fue el éxodo de sus mejores jugadores. Alemania sorprendió al utilizar por primera vez botines con tapones atornillados. Hungría fue el equipo que convirtió hasta ese momento el mayor número de goles en una copa del mundo: 27. Pero no les alcanzó. Tan confiados estaban los húngaros en su triunfo en la final, que antes de salir a jugar dejaron en el vestuario una botella de vino fino para festejar. Les pasó lo mismo que a los brasileños cuatro años atrás, en el Maracaná, cuando luego de ir ganando 1-0, perdieron 2-1 contra Uruguay, dando lugar al famoso maracanazo.

Suiza, país neutral



Una pregunta que muchos se hicieron fue ¿porqué fue elegida Suiza, país sin tradición futbolística, para organizar un mundial? En el Congreso de la FIFA en Luxemburgo 1946, se decidió que Suiza sería el escenario adecuado para el torneo de 1954, por el simple hecho de ser un país que no tenía enemigos declarados, y al ser pequeño territorialmente, se facilitaba el traslado de los equipos. Era un país neutral que no estaba mal con nadie y en consecuencia, al menos en teoría, no ofrecía mayores problemas.

Primer partido mundialista



El primer partido oficial del Mundial 1950 en Brasil, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue el que jugaron en el estadio Maracaná Brasil y México, el 24 de junio de 1950. Esa tarde los dueños de casa golearon a los aztecas por 4-0, convirtiendo además el primer gol oficial en el estadio Maracaná, a los 32 minutos del primer tiempo. Cabe destacar que en el arco de México estaba el legendario arquero Antonio Carbajal, lo cual no fue obstáculo para que los brasileños golearan a su rival.

Triunfo africano



El viernes 2 de julio de 1978 es una fecha histórica para el fútbol africano, porque Túnez consiguió el primer triunfo de un equipo de ese continente en un mundial. Fue en la copa jugada en la Argentina, en que Túnez venció a México 3-1 en la sede de Rosario. Como dato anecdótico cabe recordar que ambos equipos fueron eliminados por Alemania y Polonia, que clasificaron a la fase siguiente.

Otros tiempos



El último gol anotado en la Copa del Mundo 1930, fue obra del uruguayo Héctor Castro, apodado “El manco”, que faltando un minuto para terminar la final ante Argentina, selló el 4-2 final, y estaba tan cansado, que cayó desmayado. Pero claro, eran otros tiempos y otras responsabilidades. Al día siguiente Castro debió presentarse a trabajar en la Usina Telefónica del Estado. Por más copas del mundo que haya ganado, el trabajo estaba primero. Todo un ejemplo de responsabilidad y humildad.

Alemán mundialista



El alemán Lothar Mathauss (foto) disputó cinco mundiales. En Francia 98 igualó la marca del mexicano Antonio Carbajal, aunque éste jugando como arquero. Pero el delantero alemán fue campeón del mundo y cerró así su fabuloso récord de participaciones en copas del mundo (82, 86, 90, 94 y 98) retirándose de la actividad luego de Francia 98, a los 37 años de edad. Además, Mathauss llegó a tener el récord de partidos jugados en mundiales: 25 (15 victorias, 4 derrotas y 6 empates. Esa marca fue superada por Lionel Messi (27).

Una goleada histórica



En un partido clasificatorio del Mundial Corea-Japón 2002, la selección de Irán consiguió un récord muy difícil de igualar, goleó en forma insólita a Guam, por 19 a 0, nada menos, estableciendo un récord para eliminatorias mundialistas.

Francisco Villagrán



Especial para El Litoral