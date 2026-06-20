Taraguy sigue firme y Aranduroga venció a Curne

La cuarta fecha del Torneo Regional NEA de rugby dejó un saldo positivo para los equipos correntinos que ganaron sus respectivos compromisos. Durante la joranda sabatina, Taraguy se mantiene firme en la cima, Aranduroga superó como visitante a Curne y San Patricio se reencontró con el triunfo.

En el choque de extremos, Taraguy no dejó dudas y superó a Capri 71 a 22. El Cuervo se mantiene con puntaje ideal, mientras el elenco misionero sigue sin triunfos en el fondo de las posiciones.

La nota de la jornada la dio Aranduroga que venció a domicilio a Curne 48 a 24, incluso, el equipo correntino sumó punto bonus ofensivo. Aranduroga se mostró contundente y aprovechó las ventajas que le dio al actual campeón. El conjunto universitario atraviesa un momento de transición en su plantel, pero también sufre por algunas lesiones.

En Corrientes, San Patricio pudo encaminar su juego contra Regatas Resistencia en el segundo tiempo y se quedó con la victoria 35 a 17. El primer tiempo mostró un marcador sin mayores diferencias, siempre con el equipo correntino al frente. En el complemento, San Patricio logró contundencia para escaparse y sellar un triunfo importante.

Por su parte, Sixty se hizo fuerte en Formosa y venció a Aguará 33 a 14, mientras que en el duelo entre conjuntos paraguayos, Curda venció a San José 15 a 13.

Así se ubican



Cumplidas cuatro fechas, las posiciones en el Regional NEA de primera división están así: Taraguy 20 puntos, Aranduroga 15, Curda y San Patricio 14, Curne 11, Sixty 10, San José 9, Aguará 5, Regatas 2 y Capri 0.

Lo que viene



La quinta fecha del Regional NEA se jugará el fin de semana del 4 y 5 de julio. Los partidos programados son:



Curda vs. Taraguy



Aranduroga vs. San José



Regatas vs. Curne



Sixty vs. San Patricio



Capri vs. Aguará

Convocatoria del seven



El seleccionado de seven del Nordeste comenzará su preparación para la temporada de juego reducido el próximo fin de semana.



El actual campeón argentino, ganó en el Seven de la República 2025, tendrá su primera práctica el sábado 27 de junio, aprovechando que habrá un ventana en el Regional NEA.

“El camino hacia la defensa de la corona comenzó”, publicó la Unión de Rugby del Nordeste con la nómina de convocados.

Para el primer entrenamiento fueron convocados 12 jugadores mayores: Julián Vilotta (Aranduroga), José Álvarez (Regatas), Francisco Galassi (Sixty), Donato Contarde (Sixty), Lucas Sclippa (Sixty), Lautaro Pardo (Sixty), Lautaro Basilis (San Patricio), Augusto Binaghi (Curne), Gadiel Cabral (Curne) y Martín Solari (Taraguy).

La nómina también incluye 22 juveniles. De los equipos correntinos fueron llamados: Benicio Paterlini, Justo González Mortola, Sebastián Gómez Moreno, Lucas Schiavi, Sebastián Arreseygor, Baltazar Castillo Odena, Santiago Albornoz y Emiliano Piragine de Taraguy.



Bautista Dandrea, Juan Glombosky y Franciso Azula de Aranduroga, y Octavo Ojeda de San Patricio.