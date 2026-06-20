En un encuentro clave, Boca Unidos busca su primer festejo visitante

La 14ta. fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol se completará este domingo con la disputa de tres encuentros. Boca Unidos visitará a Tucumán Central en un juego clave en la parte media de la tabla, con la mirada puesta en la clasificación.

El partido dará inicio a las 16 con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jeréz y de disputará en cancha de Central Norte de la capital tucumana porque Tucumán Central tiene suspendido su estadio.

Boca Unidos (15 puntos) buscará su primera victoria como visitante de la temporada que le permitirá escalar a la cuarta ubicación, es decir ingresar en zona de clasificación a la espera de la próxima fecha donde quedará libre.

Para este compromiso la dirigencia boquense y el entrenador Alberto Boggio decidieron indultar a los jugadores que habían sido sancionados por cuestiones disciplinarias.

Después de una charla a principios de semana entre los jugadores y el DT, todos volvieron a entrenar con el equipo profesional y algunos de ellos integran la delegación que viajó a Tucumán.

Daniel “Keko" Villalva, Saúl Abecasis y Martín Ojeda son los jugadores que regresaron al plantel y fueron convocados para el importante partido.



Por su parte, Diego Sánchez Paredes seguirá la misma suerte una vez que se recupere de su lesión de rodilla.

Para el encuentro en Tucumán, Boca Unidos tendrá tres bajas respecto al equipo titular que superó como local a San Martín de Formosa 3 a 1.

No está el goleador Lautaro Mendoza que durante la semana dejó la institución para sumarse a Mitre de Santiago del Estero.

Por su parte Lautaro Ludueña debe purgar una fecha de suspensión por su expulsión contra el equipo formoseño. Además, por lesión, no viajó Claudio Alonso.



Como contrapartida, Boggio recupera a Ataliva Schweizer que ya cumplió con la pena que le dio el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Tucumán Central acumula 13 puntos y es un rival directo de Boca Unidos en la lucha por llegar a la zona de clasificación y pero a diferencia del equipo correntino, ya quedó libre en la fecha anterior.

En su última presentación como local (fecha 11), en cancha de Central Norte, le ganó a Defensores de Vilelas 2 a 0. Mientras que en la jornada 13 perdió en su visita a San Martín de Formosa 3 a 2.

Durante la primera rueda, en la capital correntina, Boca Unidos superó a Tucumán Central 3 a 1 con goles de Lautaro Mendoza, Lucio Velazco y Leandro Gómez.

Empate en Posadas



La fecha 14 de la Zona 2 se puso en marcha este sábado en Posadas con el empate entre Mitre y Juventud Antoniana de Salta sin abrir el marcador. Así, Mitre llegó a los 23 puntos en la cima de las posiciones, mientras que sus escoltas Sol de América y San Martín, los dos de Formosa, tienen 20.



Mientras que Antoniana, que ya tuvo su fecha libre, alcanzó la línea de Boca Unidos con 15 unidades.

Más partidos



La jornada de domingo contempla otros dos encuentros. A las 15.30, Defensores de Vilelas recibirá a Sol de América con el arbitraje de Lautaro Castañola, en tanto que desde las 16, San Martín será local de Sarmiento de Resistencia con el arbitraje de José Sandoval.



En la oportunidad, tendrá fecha libre Sarmiento de La Banda.