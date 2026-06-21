Cuando Arce estuvo cerca de la corona sudamericana

El correntino Ricardo Arce ya le había ganado a Rubén Pardo el título argentino de los medianos y ahora iba por la corona sudamericana. Pero no le fue bien, Pardo había tomado en cuenta la potencia y el empuje de Arce y esta vez lo dejó desgastarse sin entrar en la lucha corta y luego lo boxeó en la media y larga distancia, superándolo por puntos en una gran pelea, que marcó el comienzo del ocaso del correntino.

Fue un frío sábado del 21 de junio de 1981, cuando el mítico Luna Park albergó el sueño de Arce de ser campeón sudamericano de los medianos. El correntino venía entonado porque había hecho una buena pelea ante el mismo rival, quitándole la corona argentina en el mismo escenario.Pardo tomó debida nota y no entró en la lucha corta que era el fuerte de Arce, además de swings y voleados de derecha que si entraban, hacían daño. Y así se generó una pelea interesante y pareja. En el séptimo round el correntino hizo poner de pie a los numerosos correntinos presentes, cuando dejó venir a Pardo al ataque y retrocediendo le metió una derecha cruzada que lo tomó pleno en el rostro al porteño, pero no fue suficiente porque Pardo asimiló el golpe y se prendió en el clinch, superando el momento. Faltaba un minuto y el porteño logró llegar al fin del asalto recurriendo a toda su experiencia y lograr el descanso.

Allí se recuperó y tomó debida nota de la peligrosidad de la derecha de Arce, que lamentablemente se fue quedando físicamente y dio lugar a que el campeón sudamericano se recuperara y lograra meter algunas manos duras que frenaron al correntino y especialmente en los últimos rounds,cuando consiguió controlar el ritmo del duro combate.

Claro triunfo



Los jurados le dieron la victoria clara y justiciera al monarca sudamericano que ganó, pero debió recurrir a toda su experiencia para ganarle a un Arce que dejó todo en el ring.

En cierta manera este fue el comienzo del fin del reinado de Arce, que allá por el mes de octubre de 1981, enfrentó por la corona argentina de los medianos al fuerte santafesino Jacinto Fernández, quien le ganó por KO luego de haberle dado una paliza. Cabe acotar que Arce no llegó en muy buenas condiciones físicas a este combate y que Fernández tuvo esa noche en el Juventus en su rincón, nada menos que a don Amílcar Brusa y el mismísimo Carlos Monzón que se acopló a la comitiva. Otra época, otros hombres y otros tiempos en que la disciplina era mucho más exigente. De cualquier manera fue un tiempo del boxeo de oro correntino, en que destacadas figuras pasaron por nuestra capital.