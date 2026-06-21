Mundial 2026: esta es la agenda de partidos para este domingo

La segunda fecha de los grupos G y H del Mundial 2026 tendrá este domingo cuatro encuentros clave.

El foco estará puesto en Uruguay, que enfrentará a Cabo Verde con la obligación de sumar de a tres para dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que España intentará recuperarse tras su inesperado empate en el debut.

Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 19.00 (Argentina).

Grupo: H.

TV: Telefé y Dsports.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dejó sensaciones positivas en varios pasajes del empate 1-1 ante Arabia Saudita, aunque también evidenció dificultades para transformar su dominio en situaciones claras de gol.

El propio entrenador reconoció que su selección debe mejorar en la generación ofensiva.

Del otro lado estará la revelación del grupo. Cabo Verde sorprendió al mundo al rescatar un empate sin goles ante España en su primera participación mundialista y llega con la confianza en alza. La actuación de su arquero Vozinha fue una de las más destacadas de la fecha inaugural.

Uruguay aparece como favorito en la previa. Se juega el primer y segundo puesto del grupo, ¿se dará el clásico con Argentina?

España vs. Arabia Saudita

Hora: 13.00

Grupo: H

TV: TyC Sports.

La Roja, una las grandes favoritas,necesita una victoria para dejar atrás el inesperado empate frente a Cabo Verde y acomodarse en la pelea por el primer puesto.

Arabia Saudita, que le sacó un punto a Uruguay, intentará dar otro golpe, a pesar de la notable diferencia de jerarquía entre ambos.

Bélgica vs. Irán

Hora: 16.00

Grupo: G

TV: DSports 2.

Ambos seleccionados llegan tras igualar en sus estrenos y buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación en una zona que permanece completamente abierta.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 22.00

Grupo: G

TV: TyC Sports.

El cierre del día tendrá otro duelo con mucho en juego.

Los dos equipos sumaron un punto en la primera fecha y saben que una victoria podría dejarlos muy bien posicionados de cara a la última jornada.

Depor TV