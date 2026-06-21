España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y quedó en el primer lugar del Grupo H

España venció a Arabia Saudita 4-0 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goleadores fueron Lamine Yamal (9′ PT), Mikel Oyarzábal (20′ y 23′ PT) y un autogol de Hassan Al Tambakti (3′ ST).

En cuanto a las tarjetas rojas, no se registraron durante el partido. El resultado final fue España 4 - Arabia Saudita 0, con una posesión del 68% para España y 32% para Arabia Saudita.

Las estadísticas reflejan que España realizó 22 tiros al arco frente a 3 de Arabia Saudita, y completó 693 pases correctos en comparación con 250 de su oponente.

El próximo partido de España será contra Uruguay el 26 de junio a las 21:00 hs en el estadio Guadalajara, mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Cabo Verde en el mismo día y hora en el estadio Houston.

Tras este encuentro, España se posiciona 1° en la tabla del Grupo H, mientras que Arabia Saudita ocupa el 3° lugar.