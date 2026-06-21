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Mundial 2026

España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y quedó en el primer lugar del Grupo H

Por El Litoral

Domingo, 21 de junio de 2026 a las 17:54

España venció a Arabia Saudita 4-0 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goleadores fueron Lamine Yamal (9′ PT), Mikel Oyarzábal (20′ y 23′ PT) y un autogol de Hassan Al Tambakti (3′ ST).

En cuanto a las tarjetas rojas, no se registraron durante el partido. El resultado final fue España 4 - Arabia Saudita 0, con una posesión del 68% para España y 32% para Arabia Saudita.

Las estadísticas reflejan que España realizó 22 tiros al arco frente a 3 de Arabia Saudita, y completó 693 pases correctos en comparación con 250 de su oponente.

El próximo partido de España será contra Uruguay el 26 de junio a las 21:00 hs en el estadio Guadalajara, mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Cabo Verde en el mismo día y hora en el estadio Houston.

Tras este encuentro, España se posiciona  en la tabla del Grupo H, mientras que Arabia Saudita ocupa el  lugar.

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