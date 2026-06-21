Boca Unidos sumó una nueva derrota como visitante

La racha negativa como visitante para Boca Unidos se extendió este domingo en Tucumán. El equipo correntino no puede ganar cuando sale del complejo Leoncio Benítez y bajó el penúltimo lugar de la Zona 2 del Torneo Federal A.

Este domingo, en el marco de la 14ta. fecha y en cancha de Central Norte de la capital tucumana, Boca Unidos cayó frente a Tucumán Central 2 a 0 gracias a los goles de Valentín Montenegro en el primer tiempo.

El goleador de la tarde junto a Brahian Collante fueron los jugadores desequilibrantes para que el local pueda volver al triunfo. Boca Unidos fue de mayo a menor. En el complemento, los cambios que realizó Alberto Boggio no dieron resultados y el aurirrojo quedó lejos de lograr, al menos, el descuento.

En Tucumán la formación titular de Boca Unidos fue con Federico Quijano; Elías González, Pablo Moreyra, Julián Fuyana y Lisandro Ramírez; Tiago Villanueva, Ángel Piz, Agustín Alfano y Santiago Pavón, Leandro Gómez y Facundo Benítez.

La producción como visitante de Boca Unidos en la temporada 2026 marca una producción de 3 empates y 4 derrotas. Con los resultados del fin de semana bajó al penúltimo lugar de la Zona 2 con 15 puntos, los mismos que Juventud Antoniana, y solamente por arriba de Sarmiento de Resistencia que tiene 9.

En la próxima fecha, el equipo correntino quedará libre y mirará expectante los resultados y la tabla de posiciones. Recién volverá a jugar en la fecha 16 cuando recibirá a Sarmiento de Resistencia.

Los resultados

La 14ta. fecha en la Zona 2 arrojó estos resultados: Mitre de Posadas 0 - Juventud Antoniana de Salta 0, Defensores de Vilelas 2 - Sol de América de Formosa 1, San Martín de Formosa 3 - Sarmiento de Resistencia 0 y Tucumán Central 2 - Boca Unidos 0. Libre: Sarmiento de La Banda.

Así de ubican

Cumplidas 14 fechas, las posiciones en la Zona 2 del Federal A quedaron así: San Martín y Mitre 23 puntos, Sol de América 20, Sarmiento de La Banda 18, Tucumán Central y Defensores 16, Juventud Antoniana y Boca Unidos 15 y Sarmiento de Resistencia 9.

Lo que viene

En la 15ta. fecha, se disputarán estos encuentros: Sarmiento de La Banda vs. Mitre, Juventud Antoniana vs. Defensores, Sol de América vs. San Martín y Sarmiento de Resistencia vs. Tucumán Central. Libre: Boca Unidos.