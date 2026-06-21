Midón debuta en Wimbledon frente a un francés

La clasificación masculina para Wimbledon 2026 se pondrá en marcha este lunes. En ella, 128 jugadores buscarán uno de los 16 boletos que otorga el All England Club para disputar el tercer torneo de Grand Slam de la temporada. Uno de los protagonistas será el correntino de 22 años Lautaro Midón.

En la primera ronda de la qualy del torneo que se juega sobre césped, este lunes desde las 7, Midón (227º en el ránking de la ATP) tendrá como rival al francés Hugo Gastón (117º) en lo que será el primer choque que tendrán en el circuito internacional.

Los partidos clasificatorios se disputan en el Bank of England Sports Centre en Roehampton para preservar las canchas del All England Club donde se disputarán el cuadro principal desde el lunes 29.

Para Midón será su segunda participación en una clasificación de Grand Slam y su primera experiencia sobre césped. Durante el mes de mayo, disputó la qualy de Roland Garros donde cayó en primer ronda frente al español Roberto Carballés Baena.

Desde la clasificación, 16 jugadores ingresarán al cuadro principal de Wimbledon 2026. Para lograr ese objetivo se deberá sortear tres rondas en la qualy.

Luego de su primera gira europea, Midón regresó a la Argentina para preparar el certamen inglés. Llegó a Londres hace un par de días, donde realizó su puesta a punto en canchas de césped.