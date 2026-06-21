Curazao empató con Ecuador e hizo historia al sumar su primer punto en el Mundial

Ecuador volvió a sufrir la falta de eficacia, se topó con un extraordinario Eloy Room y con el empate 0-0 ante Curazao quedó complicado tras la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Los 68.598 espectadores que se dieron cita en el Kansas City Stadium fueron testigos de un hecho histórico: la Selección de la pequeña isla de algo más de 150.000 habitantes, que venía de ser goleada 7-1 por Alemania, logró su primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

Ecuador y su recurrente falta de eficacia

A los 2 minutos, Enner Valencia recibió un muy buen pase largo de Moisés Caicedo, entró al área, se perfiló y el arquero Eloy Room le sacó su derechazo cruzado al córner. Fue la primera de muchas intervenciones del número 1.

Curazao demostró que salió a jugar de igual a igual e inquietó en los minutos siguientes. A los 7, Tahith Chong tiró un caño hermoso en mitad de cancha, encaró y terminó muy mal la contra. En la jugada siguiente, Sherel Floranus escapó por izquierda y probó al arco sin puntería. Ecuador evidenciaba desajustes defensivos cuando perdía la pelota porque la línea de tres no cubría todo el ancho del campo.

Los simpatizantes del conjunto del Caribe, ubicados atrás de uno de los arcos, arriba de su banco y en la tercera bandeja, se ponían de pie en cada contra del conjunto dirigido por el experimentado Dick Advocaat.

Ecuador reaccionó a los 12, cuando John Yeboah escapó por derecha, pateó cruzado y atrapó Room. Un minuto después, el equipo de Beccacece aprovechó ese mismo sector, esta vez por intermedio de Pedro Vite, quien metió un zurdazo ancho.

A los 16, Gonzalo Plata se animó desde afuera y el arquero retuvo en dos tiempos. Tres minutos más tarde, Estupiñan abrió para Hincapié, quien apareció por sorpresa por izquierda, mandó el centro, hubo un desvio en el camino y Enner Valencia casi desorienta al arquero. Otra vez la falta de eficacia, como en el debut frente a Costa de Marfil.

Después de la pausa de hidratación, a los 28, Gonzalo Plata remató desde afuera luego de una serie de toques y encontró bien parado a Room. "Pensemos", pedía Beccacece con sus manos en la cabeza. Recién 11 minutos después, Vite encontró a Estupiñán por izquierda y su centro terminó en las manos del arquero. Y en la última de la primera mitad, a los 41, pateó Yeboah y Room despejó nuevamente.

Eloy Room, el responsable del cero en el arco de Curazao/

Ya en el complemento, Moisés Caicedo recibió la pelota atrás de la medialuna y sacó un derechazo rasante que contuvo el arquero.

Curazao mantenía su firmeza defensiva, pero ya casi no contaba con chances de contraatacar. Ecuador aumentó su posesión, sin encontrar ideas claras para abrir el marcador.

A los 59, Gonzalo Plata acarició el primero de cabeza, pero otra vez se topó con Room. Y en la jugada posterior, el que debió lucirse fue Hernán Galíndez. En esa acción, Junihno Bacuna metió una pisada en el área que no puede faltar en el clip final del Mundial 2026.

Tres minutos más tarde, el ingresado Kevin Rodríguez remató contra la red exterior luego de trepar por izquierda.

A los 65, Yeboah envio el centro cruzado por derecha y el cabezazo de pique al suelo de Enner Valencia fue desviada por Room. Y en el córner posterior, entre el arquero y los defensores volvieron a evitar el gol.

Después de la pausa de hidratación, el ingresado Nilson Angulo probó a Room y el 1 respondió como todo en la tarde-noche. Sin darse por vencido, Curazao se lanzó al ataque con Juninho Bacuna. El 7 enganchó, pateó desde lejos, y Galíndez despejó de forma poco ortodoza, pero efectiva.

A los 77, tras un centro por la derecha, Enner Valencia cabeceó a las manos del arquero. Dos minutos más tarde,Vite sacó un violento remate que exigió a Room.

A los 84, otra chance inmejorable que desperdició Enner Valencia cara a cara con el arquero. Angulo metió un pase entre líneas que el delantero no pudo concretar.

Como si esto fuera poco, a los 89, un centro pasado de Preciado por derecha imapctó en el travesaño.

En los instantes finales no hubo milagro posible para Ecuador. Los recurrentes centros fueron repelidos por futbolistas vestidos de azul y Curazao se abrazó a un empate que quedará grabado por siempre en su memoria.

La Tri quedó con apenas un punto y encima le queda jugar frente a Alemania, ya clasificado a 16avos. Tendrá que mejorar mucho, apelar a una hazaña deportiva y, sobre todo, encontrar el bendito gol para seguir con vida en el Mundial 2026.

Espn