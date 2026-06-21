Japón goleó a Túnez y lo eliminó del Mundial

Japón goleó 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del grupo F del Mundial 2026. Los nipones se ubican como escoltas de Países Bajos y definirán la zona ante Suecia el próximo jueves 25 de junio.

Japón fue contundente en el primer tiempo

El inicio del partido fue intenso, con los Samuráis Azules yendo a buscar el resultado y los africanos respondiendo con un par de aproximaciones. Sin embargo, antes de los cuatro minutos llegó el primer golpe. Tras una gran jugada colectiva, Keito Nakamura desbordó y envió un centro para Daichi Kamada, que definió medio de taco en el primer palo para abrir el marcador.

El conjunto asiático estuvo muy cerca del segundo a los nueve minutos. Primero, Ueda presionó alto, recuperó y habilitó a Kamada, que no alcanzó a conectar por el oportuno cierre de la defensa. En la acción siguiente, Ueda sacó un remate desde afuera que, tras un desvío, obligó a una enorme atajada de Aymen Dahmen. La revisión del VAR confirmó que la pelota no había ingresado por centímetros.

Después de ese vendaval ofensivo, el encuentro bajó el ritmo. Japón monopolizó la posesión, movió la pelota con tranquilidad y prácticamente no sufrió en defensa, mientras Túnez no encontraba la forma de incomodar a su rival. La pausa de hidratación terminó favoreciendo a los nipones, que volvieron a acelerar en el momento justo.

A los 31 minutos llegó el segundo golpe. Ko Itakura filtró un gran pase para Ueda, que controló, avanzó sin marca y definió con un potente remate cruzado para vencer a Dahmen. Con apenas tres remates al arco y dos goles, Japón mostró toda su contundencia y manejó el resto de la primera parte sin sobresaltos, frente a un rival completamente superado.

El conjunto africano volvió a dejar una imagen muy pobre. Más allá de un buen intento de Hannibal Mejbri en el arranque, nunca logró sostener la intensidad, mostró enormes problemas defensivos y casi no generó situaciones de peligro sobre el arco de Zion Suzuki.

Japón reguló, aceleró en el momento justo y terminó goleando

El complemento tuvo un desarrollo muy distinto al inicio del partido. Con la ventaja de dos goles, Japón bajó el ritmo, monopolizó la posesión y movió la pelota de un lado al otro sin asumir riesgos. Túnez, por su parte, nunca encontró la forma de reaccionar: apenas pisó el área rival y no logró rematar al arco en gran parte del segundo tiempo.

Los dirigidos por Hajime Moriyasu manejaron el encuentro con tranquilidad hasta que volvieron a acelerar sobre los 69 minutos. Ayase Ueda, una de las grandes figuras de la noche, descargó de primera para dejar mano a mano a Junya Ito, que definió por abajo ante la salida de Aymen Dahmen y sentenció el 3-0.

Con el partido completamente resuelto, Moriyasu aprovechó para cuidar a varios titulares y comenzó a realizar modificaciones pensando en el último compromiso de la fase de grupos frente a Suecia. Ni siquiera con los cambios Japón perdió el control del juego ante un rival resignado.

La goleada se cerró a los 83 minutos. Kaishu Sano llegó hasta el fondo por la banda derecha y lanzó un centro preciso para la aparición de Ueda, que ganó de cabeza en el segundo palo y marcó su doblete, además de sumar una asistencia en una actuación sobresaliente.

El 4-0 reflejó la enorme diferencia entre ambos equipos. Sin necesidad de desplegar toda su intensidad, Japón dominó de principio a fin, confirmó su gran momento en el grupo F y quedó igualado con Países Bajos en la cima de la zona, mientras que Túnez volvió a dejar una imagen muy preocupante y quedó eliminada.

Espn