"No le agregan nada y le quitan mucho": la crítica de Bielsa a una medida de la Fifa

Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo clave que Uruguay afrontará este domingo frente a Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 y el entrenador argentino fue crítico con la pausa de hidratación implementada dispuesta por la Fifa.

"No le agregan nada y le quitan mucho", aseguró Bielsa sobre la medida que comenzó originalmente para que los jugadores puedan hidratarse cuando el partido se desarrollaba con mucho calor, pero que ahora se realiza sin importar las temperaturas y hasta en estadios que son techados.

El Loco, además, expresó respecto a la decisión de Fifa que "cuando se dividió en cuatro (el partido), no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones".

El descontento es tanto de los protagonistas en el campo de juego como también del público, que en muchas oportunidades abuchea o silba cuando el árbitro detiene las acciones.

La pausa de hidratación obligatoria no hizo su debut en este Mundial sino que, por ejemplo, ya se había implementado en las actuales Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En tanto, sobre el partido contra Cabo Verde, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Bielsa confió en que su selección salga de inicio como lo hizo tras el descanso del debut contra Arabia Saudita, que terminó igualado por 1-1.

"Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. (...) Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también", indicó Bielsa, quien definió los primeros 45 minutos de "pastosos".

Además, el técnico argentino volvió a defender la elección de Playa del Carmen como lugar de concentración de la selección, pese a que conlleve un viaje de México a Estados Unidos para los dos primeros partidos. "No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades", destacó.

Uruguay necesita sumar una victoria para acomodarse en el Grupo H antes del complicado cierre que tendrá frente a España, que en la presentación no pasó del 0-0 con Cabo Verde. Los dos primeros de esta zona se medirán con los de la Selección Argentina, por lo que la Celeste podría ser rival de los campeones del mundo en los dieciseisavos de final.

TyC Sports