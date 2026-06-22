De la mano de Messi, Argentina a 16vos. de final

Argentina venció a Austria 2 a 0, con dos goles de Lionel Messi, y se aseguró un lugar en los 16vos. de final cuando todavía queda una fecha para concluir el Grupo J del Mundial de fútbol 2026.

El triunfo argentino se sustentó en la genialidad de su capitán que marcó los dos goles para quedar como máximo goleador, ahora en forma solitaria con 18 conquistas, en la historia de los mundiales.

A dos días de cumplir 39 años, Messi sigue encontrando los momentos exactos para aparecer. No necesita estar en todos lados: sabe dónde pararse, cuándo moverse y cómo resolver. Su actuación ante Austria fue otro capítulo de una historia que el fútbol todavía no termina de escribir, con el récord de goles en Copas del Mundo como telón de fondo y la segunda victoria de Argentina en el torneo como resultado.

Messi desperdició un tiro penal en el primer tiempo, pero tuvo revancha y abrió el marcador a los 38 minutos al concluir un perfecta contra argentina. La segunda conquista, en otro contragolpe, llegó a los 49 minutos del complemento.

El encuentro que se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Dallas comenzó de la mejor manera posible para los dirigidos por Lionel Scaloni, ya que apenas iniciado el mismo generó un penal tras una gran jugada colectiva, aunque Messi no pudo aprovechar la oportunidad por un remate que se fue al lado del palo izquierdo del arquero austríaco, Alexander Schlager.

A partir de allí, Austria pudo posicionarse muy bien en el campo de juego y se instaló cerca del área argentina, aunque la “Albiceleste” supo replegarse muy bien y desactivó todos sus ataques.

Luego de varias situaciones muy claras que tuvieron como protagonista a Messi, la “Pulga” pudo abrir el marcador recién a los 38 minutos de la primera mitad, con una gran definición tras un preciso pase atrás del lateral izquierdo Facundo Medina.

Esta anotación le permitió al mejor jugador de la historia convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad, ya que llegó a los 17 y superó por uno al alemán Miroslav Klose.

En el segundo tiempo, el desarrollo del juego fue muy parejo, con situaciones para ambos selecciones, aunque la Argentina pudo mantener cierto control ante un combinado austríaco que se venía con todo.

El gol que liquidó el encuentro llegó recién a los 49 minutos de la segunda mitad, cuando Messi pudo definir luego de varios rebotes dentro del área para estampar el 2-0 definitivo.

Incluso el astro argentino se pudo haber llevado una nueva pelota para su casa gracias a un tiro libre en la última jugada, pero el remate se fue apenas al lado del palo derecho del arco austríaco.

Gracias a esta actuación estelar, la Argentina sacó el boleto para la próxima instancia e incluso podría asegurarse la primera posición durante la madrugada de este martes, en caso de que Jordania no le gane a Argelia.

Messi, por su parte, se consolida como el máximo goleador en este Mundial con cinco anotaciones y llegó a los 18 entre todas las ediciones que disputó.

El sábado, desde las 23, Argentina cerrará la fase de grupo frente a Jordania. En simultáneo se medirán Austria y Argelia.