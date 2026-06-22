Messi superó a Klose y se convirtió en el máximo goleador de la Copa Mundial

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA después de marcar un doblete ante Austria este 22 de junio de 2026 en el partido correspondiente a la segunda fecha de la zona de grupos. El argentino sumó su cuarto y quinto tanto en lo que va del Mundial 2026 y se sitúa con 18 goles en total desde que marcase el primero en 2006 ante Serbia y Montenegro.

En el minuto 38 de partido, después de haber fallado un penal en los primeros minutos de encuentro, Messi logró el gol con el que obtuvo el récord al recibir un pase de desde la izquierda de Facundo Medina y pegarle de primeras con su pie izquierdo y lograr batir al guardameta austriaco. Y con el partido ya casi cerrado, en una de las últimas acciones del duelo, logró hacer el segundo tras una serie de rechaces.

Con estos dos goles, Messi ha superado a Miroslav Klose, delantero alemán que ostentaba el récord desde la Copa Mundial 2014 con 16 goles, al cual empató el pasado martes cuando realizó un hat-trick ante Argelia, y ya es en solitario el futbolista que más goles ha hecho en el torneo futbolístico más prestigioso del planeta.

El propio Miroslav Klose, en declaraciones en exclusiva a FIFA, se refirió a Messi y el récord. "Messi es simplemente Messi. Siempre he admirado la forma en que resolvía los problemas y la manera en que se comportaba como persona, incluso dentro del campo. Siempre daba vida a su equipo. En 2006 estaba en el banquillo y jugaba Riquelme, hasta que le dieron esa confianza a Messi. Lo que luego hizo con el fútbol y la forma en que lo hizo… me quito el sombrero. ¡Un enorme cumplido! Siempre he sido fan de Messi, y ahora que lo tengo delante, tengo que decir: ¡tampoco está nada mal!".

Todos los goles de Messi en la Copa Mundial



El rosarino obra este nuevo récord a dos días de cumplir los 39 años y después de marcar en seis partidos consecutivos en la Copa Mundial (Australia 2022, Países Bajos 2022, Croacia 2022, Francia 2022, Argelia 2026 y Austria 2026). Un total de nueve goles en seis encuentros.

Messi, además, consigue este récord histórico el día que se cumplen 40 años de una de los momentos más recordados en la Copa Mundial: el día del doblete de Maradona ante Inglaterra en la edición de 1986 con aquel gol que muchos consideran como el mejor de todos los tiempos en el fútbol.

De esta manera, Messi suma un nuevo récord más a su dilatada trayectoria en clubes y selección. El argentino ya ha logrado ser el Balón de Oro de la Copa Mundial en dos ocasiones, logró con Argentina el título en 2022 y ahora es el máximo goleador histórico del torneo.

Desde ahora, su principal objetivo será pelear por llevarse un nuevo título para su país, lo que dejaría a Argentina con cuatro Copas Mundiales, las mismas que tienen Alemania e Italia y solo una menos que Brasil. Para ello, deberá enfrentarse este próximo sábado a Jordania y luego ir superando eliminatoria a eliminatoria desde los dieciseisavos de final.

Mbappé, al acecho



Mientras Messi se sitúa como máximo goleador histórico de la Copa Mundial, Kylian Mbappé aguarda su turno para intentar darle "caza" al argentino. El francés anotó un doblete en su debut en la Copa Mundial 2026 ante Senegal y se situó ya con 14 goles a sus 27 años.

Este mismo lunes disputa el segundo encuentro ante Iraq y seguro que intentará aumentar sus estadísticas y seguir sumando goles para, algún día, intentar quitarle ese récord al argentino.

Gentileza FIFA