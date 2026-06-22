Corrientes subió al podio en el Regional NEA

Con la doble fecha celebrada el último domingo en el Club Básquetbol Córdoba, única sede de la competencia, se cerró la primera fase del Campeonato Argentino de Federaciones de Mini masculino en la Región NEA. Chaco se quedó con el primer lugar de manera invicta y la clasificación a la siguiente fase mientras que Corrientes logró el tercer puesto.

La jornada se abrió con los partidos correspondientes a la cuarta fecha. Allí, Formosa se despidió del certamen derrotando en un partidazo a Misiones por 81 a 80, con Ramiro Cabrera como goleador con 16 puntos. Luego llegó el partido en el que Chaco se consagró como el ganador del pentagonal. En un dramático juego, le ganó a Entre Ríos por 84 a 83 con una actuación estelar del MVP del fin de semana: Jahir Ruiz con 40 puntos y 6 triples.

Por la tarde-noche se disputó la última fecha ya con casi todo definido. Chaco celebró su primer puesto ganándole a Misiones por 86 a 44. El jugador del encuentro fue Mateo Guatieri con 15 puntos. Para cerrar el pentagonal, se enfrentaron Corrientes y Entre Ríos por el segundo puesto de la tabla de posiciones donde los visitantes se impusieron 79 a 78.

De esta forma, Chaco al haber obtenido el primer lugar de la Región NEA clasificó a la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones Mini masculino dónde enfrentará al ganador de la Región NOA, a Córdoba y Buenos Aires.

El próximo fin de semana, la rama femenina disputará la primera fase del Campeonato Argentino de Federaciones Mini.