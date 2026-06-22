Midón cayó en la primera ronda de la clasificación de Wimbledon

El tenista correntino Lautaro Midón se mostró competitivo pero perdió en tres sets su partido de primera ronda en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

En la cancha Nº 7 de césped del Bank of England Sports Centre, Midón cayó frente al francés Hugo Gastón por 4-6, 6-3 y 6-4 después de 1 hora y 56 minutos de juego.

El correntino de 22 años, (227º en el ránking de la ATP) tuvo un auspicioso inicio para llevarse el set inicial. En los sets siguientes, mantuvo el equilibrio en el marcador hasta los games decisivos donde el francés (117º) hizo valer su experiencia y mayor adaptación al piso de césped.

La diferencia en el juego fue mínima, esta situación se vio reflejada en los puntos de quiebres. Midón aprovechó uno de las cuatro oportunidades que tuvo, mientras que Gastón logró dos de ocho opciones.

Para Midón fue su segunda participación en la clasificación de un Grand Slam. La primera vez fue, durante la presente temporada, en Roland Garros donde también perdió en primera ronda.

El correntino seguirá en Europa con la intención de asegurar su clasificación para la qualy del Abierto de los Estados Unidos. El próximo compromiso de Midón será el ATP Challenger Iasi, Rumania, que se jugará del 6 al 12 de julio,, torneo que alberga la categoría 100 en el circuito Challenger y se juega sobre polvo de ladrillo.