Quién es la mujer de 100 años que es fan de Messi y que apareció en la tribuna del partido contra Austria

La Selección argentina le ganó a Austria este lunes y clasificó a la próxima ronda del Mundial. En medio de los festejos tras el segundo gol de Lionel Messi, apareció en la transmisión una mujer con un cartel que llamó la atención de todos.

“Tengo 100 años y soy fan de Messi”, decía la cartulina blanca que levantó una señora en la tribuna durante el encuentro en el estadio de Dallas y se viralizó rápidamente.

Se trata de Pauline Kana, una estadounidense que tiene 99 años y es conocida en las redes como la “Gangster Granny”.

Pero no es la primera vez que le dedica mensajes al capitán de la Selección argentina. El año pasado, la mujer asistió a varios partidos del Inter Miami, el equipo en el que juega Messi.

De hecho, en diferentes ocasiones, mostró carteles dirigidos al 10. En uno, le preguntó si se casaría con ella y en otro solo aseguró amar al jugador. Cuando el delantero advirtió su presencia, respondió con una sonrisa y un saludo que alcanzó para desatar la emoción de Pauline.

El gesto fue breve, pero suficiente para que el momento se volviera viral y recorriera el mundo, multiplicando los comentarios por la simpatía de la escena.

La mujer empezó a tener notoriedad junto a su nieto Ross Smith gracias a una serie de videos de humor que primero se hicieron virales en la plataforma Vine y luego encontraron una enorme audiencia en Instagram y TikTok, donde millones de usuarios siguen sus ocurrencias.

Kana suele protagonizar contenidos desopilantes en los que aparece coqueteando con estrellas de la WWE, en partidos de béisbol con vestimentas llamativas o mostrando carteles.

Según destacó Guinness World Records, buena parte de su popularidad se explica por su personalidad extrovertida y por la divertida relación que mantiene con su nieto, quien suele organizar las experiencias que luego comparten en sus redes.

TN