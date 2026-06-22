Un partido incómodo y necesario: la prueba que deberá afrontar la Selección contra Austria

El desafío de hoy ante Austria en Dallas no será simplemente un atractivo cruce mundialista. Para la Selección argentina, es la oportunidad ideal de saldar una de las grandes cuentas pendientes desde la consagración en Qatar: medir fuerzas contra un rival europeo de nivel respetable, un examen largamente reclamado y que finalmente ha llegado.

De acuerdo con lo que suceda en el campo de juego, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni y su consecuente análisis futbolístico servirán para sacar conclusiones profundas de cara al futuro en el torneo, ya que en el camino podrían cruzarse rivales de similares características al adversario de turno.

Austria propone un escenario de juego con desafíos radicalmente distintos a los que planteó Argelia en el debut. El conjunto europeo se caracteriza por una baja disputa en la posesión de la pelota y una apuesta decidida por el juego directo, apelando de manera constante a los pelotazos largos para intentar sorprender y encontrar mal parada a la defensa argentina.

La receta de la Selección y el “spoiler” de Enzo Fernández

En contraposición a la verticalidad de su rival, el plan del campeón del mundo no sufrirá alteraciones en su esencia: la premisa será multiplicar los pases cortos con la mayor dinámica posible, desgastando líneas hasta encontrar libre a su crack supremo, Lionel Messi.

Quien se encargó de refrendar esta estrategia en las últimas horas fue Enzo Fernández, al dejar en claro cuál es el ADN que identifica al plantel en esta Copa del Mundo.

“Esperamos un equipo que juegue directo, muy agresivo en el medio pero ya preparamos en la semana la manera en la que vamos a jugar y esperamos que nos vaya bien”, declaró el mediocampista del Chelsea en la conferencia de prensa previa al encuentro de la segunda fecha de la fase de grupos.

Argentina confía tanto en su juego y en su propio potencial que, a diferencia de otros seleccionados, da la sensación de que esconde menos sus cartas que el resto de los competidores. Para el equipo nacional, el camino hacia la victoria sigue respaldado por tres mandamientos innegociables: sumar pases, mover la pelota con ritmo y encontrar al Diez.

TN