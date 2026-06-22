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Mundial 2026: cuáles son los partidos de este lunes

Además de la segunda presentación de la Selección Argentina, hay una grilla con tres encuentros más durante esta jornada.

Por El Litoral

Lunes, 22 de junio de 2026 a las 09:50

Se viene otro día especial en la Mundial 2026: hoy es el segundo partido de la Selección Argentina en la fase de grupos.

Este lunes, la Albiceleste enfrentará a Austria en Dallas en un duelo clave por el Grupo J: como los dos países ganaron en su debut, el vencedor de este encuentro se asegurará su lugar en los 16vos de final.

La Scaloneta, que en su debut goleó 3-0 a Argelia gracias a un extraordinario hat-trick de Lionel Messi, buscará volver a marcar para convertirse en el máximo goleador en solitario en la historia de las Copas del Mundo. Y es que actualmente lleva 16, misma cantidad que Miroslav Klose, y un solo tanto lo podría seguir haciendo historia.

Si bien ese será el principal atractivo de la jornada, no será el único encuentro del día. A partir de las 18, la Francia de Kylian Mbappé enfrentará a Irak con el objetivo de conseguir su segunda victoria y la clasificación a los playoffs.

En tanto que desde las 21 se disputará el otro encuentro de la otra zona entre la Noruega de Erling Haaland y Senegal.

Finalmente, el día llegará a su fin con un partido a la medianoche: Argelia y Jordania, los otros integrantes del grupo de la Selección, se medirán en un duelo clave: el ganador seguirá en carrera y el derrotado quedará eliminado.

Esta es la programación completa de este lunes 22 de junio: horario y cómo ver el Mundial 2026 en vivo.

PARTIDOS DEL MUNDIAL DE HOY, LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV

  • 14 - Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas | DSports/TyC Sports/Telefé/TV Pública/Disney+
  • 18 - Francia vs. Irak – Grupo I - Filadelfia | DSports
  • 21 - Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York | DSports/TyC Sports
  • 00 - Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco | DSports
  • Olé

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