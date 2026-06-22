Mundial 2026: cuáles son los partidos de este lunes

Se viene otro día especial en la Mundial 2026: hoy es el segundo partido de la Selección Argentina en la fase de grupos.

Este lunes, la Albiceleste enfrentará a Austria en Dallas en un duelo clave por el Grupo J: como los dos países ganaron en su debut, el vencedor de este encuentro se asegurará su lugar en los 16vos de final.

La Scaloneta, que en su debut goleó 3-0 a Argelia gracias a un extraordinario hat-trick de Lionel Messi, buscará volver a marcar para convertirse en el máximo goleador en solitario en la historia de las Copas del Mundo. Y es que actualmente lleva 16, misma cantidad que Miroslav Klose, y un solo tanto lo podría seguir haciendo historia.

Si bien ese será el principal atractivo de la jornada, no será el único encuentro del día. A partir de las 18, la Francia de Kylian Mbappé enfrentará a Irak con el objetivo de conseguir su segunda victoria y la clasificación a los playoffs.

En tanto que desde las 21 se disputará el otro encuentro de la otra zona entre la Noruega de Erling Haaland y Senegal.

Finalmente, el día llegará a su fin con un partido a la medianoche: Argelia y Jordania, los otros integrantes del grupo de la Selección, se medirán en un duelo clave: el ganador seguirá en carrera y el derrotado quedará eliminado.

Esta es la programación completa de este lunes 22 de junio: horario y cómo ver el Mundial 2026 en vivo.

PARTIDOS DEL MUNDIAL DE HOY, LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV