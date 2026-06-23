Mundial 2026: cuáles son los partidos de este martes

El Mundial 2026 no da respiro y la acción de la fase de grupos continúa este martes 23 de junio con una agenda cargada de partidos imperdibles.

En las sedes norteamericanas, varias de las potencias mundiales saltarán a la cancha con la clara obligación de sumar de a tres para acomodarse de cara a la clasificación, ofreciendo una cartelera ideal para los fanáticos que seguirán cada encuentro desde Argentina a través de las distintas pantallas.

La jornada mundialista arrancará temprano, a las 14, cuando la siempre candidata Portugal se mida ante Uzbekistán por el Grupo K en el Houston Stadium, un duelo que contará con una amplia transmisión que incluye a TyC Sports, Telefe y DSports. Más tarde, a las 17, llegará el turno del poderoso seleccionado de Inglaterra, que se enfrentará a la exigente Ghana en el Boston Stadium por el Grupo L, televisado por Telefe, DSports y plataformas digitales.

Al caer la noche, el atractivo no disminuye. A partir de las 20, Panamá tendrá una durísima parada frente a Croacia en el Toronto Stadium, bajo la transmisión de TyC Sports y DSports. Para cerrar un martes a puro fútbol internacional, la Colombia de gran presente cerrará la actividad mundialista a las 23 enfrentando a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, un cruce clave de la zona K que se podrá seguir en vivo exclusivamente por DSports y Paramount+.

Con cuatro propuestas de alto vuelo repartidas a lo largo de todo el día, los hinchas tendrán opciones de sobra para prenderse a la pantalla. La agenda futbolera de este martes promete mantener las emociones en lo más alto desde la tarde hasta la medianoche.

PARTIDOS DEL MARTES 23 DE JUNIO: HORARIO Y TV

14 - Portugal vs. Uzbekistán | TyC Sports, Telefe, DSports, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DGO

17 - Inglaterra vs. Ghana | Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO

20 - Panamá vs. Croacia | TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports y DGO

23 - Colombia vs. RD Congo | Paramount+, DSports y DGO

Olé