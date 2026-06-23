Inglaterra empató 0-0 con Ghana y definirán su clasificación en la última fecha

Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en el Estadio Boston y permanecen en la cima del Grupo L con cuatro puntos en dos presentaciones, aunque Los Tres Leones tienen ventaja en la diferencia de gol. Ambos definirán su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026 en la última jornada.

El elenco europeo no esquivó la obligación de ganar porque se adueñó de la pelota, pero exhibió serias carencias para generar llegadas con un bloque defensivo más retrasado, a diferencia del debut ante Croacia que tuvo un permanente ida y vuelta en las áreas.

Con su arquero como espectador de lujo, los dirigidos por Thomas Tuchel se dedicaron exclusivamente a atacar de diferentes maneras a las Estrellas Negras sin pasar problemas en la última línea. Sin embargo, el planteo de Carlos Queiroz los llevó a recaer en las bandas y tirar centros fácilmente rechazados por los defensores de Ghana. Las búsquedas se ataron a una aparición estelar de Harry Kane, pero los dos avances más “concretos” fueron de Declan Rice con una ejecución desviada en un tiro libre y un cabezazo que se perdió por encima del travesaño.

No pasó más nada y el pitazo del hondureño Said Martínez culminó una etapa de pocas luces en el pueblo de Foxborough, en el estado de Massachusetts.

La segunda parte amagó con tener muchas similitudes a la parte inicial, pero se juntaron dos factores clave para ofrecer una cuota de espectáculo al compromiso: los africanos empezaron a arriesgarse e Inglaterra intentó aprovechar los espacios. El plantel de Queiroz salió de su campo y le impuso rigor a su contrincante, pero la falencia en la definición de sus delanteros arruinó cualquier ilusión.

En la vereda opuesta, Inglaterra tuvo una mayor cantidad de ataques en los pies de Noni Madueke, Anthony Gordon y Harry Kane, pero la salvada de un defensor en el área chica y contenciones seguras de Benjamin Asare desactivaron esos avances. Incluso, Kane falló un gol insólito en el área chica por excederse en la potencia de su tiro a los 86 minutos. Tuchel recurrió a Bukayo Saka, Morgan Rogers y Eberechi Eze para cambiar la ecuación sin éxito y el empate fue sentencia en los Estados Unidos.

La definición de la zona se producirá este sábado desde las 18 (hora argentina) con Inglaterra-Panamá en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York y Croacia-Ghana en Filadelfia en simultáneo. Cabe recordar que panameños y croatas juegan en el tercer turno de este martes para completar la segunda fecha.

Infobae