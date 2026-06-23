Noruega venció a Senegal y aseguró su clasificación a la próxima fase

Noruega le ganó por 3-2 a Senegal en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial. Con dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen, los Vikingos Rojos superaron a los africanos y se ubican por debajo de Francia en el Grupo I, con los mismos puntos pero menor diferencia de gol.

Los escandinavos tuvieron la ventaja durante todo el encuentro. A los 13 minutos del primer tiempo, Pedersen marcó el primero, a poco de haber ingresado en lugar de Julian Ryerson. Ya en el complemento, Haaland, que había tenido un tiro en el palo tras un error del arquero Édouard Mendy, logró estirar la ventaja.

Unos minutos después llegó una ráfaga. Ismaila Sarr descontó para los africanos y, al rato, el Androide convirtió el segundo en su cuenta y el tercero para los Vikingos. En el tiempo de descuento, Sarr volvió a acortar la distancia en el marcador.

En la próxima fecha, Noruega se enfrentará ante Francia en la pelea por el primer puesto del Grupo. Por el otro lado, Senegal jugará frente a Irak en la disputa del tercer lugar (ambos están con cero puntos).

TyC Sports