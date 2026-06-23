GP de Austria: días, horarios y cómo ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Austria. Se disputará entre el viernes 26 y el domingo 28 en el circuito Red Bull Ring.

El piloto de Alpine llega tras su participación en el GP de Barcelona-Cataluña, donde avanzó desde el puesto 13 hasta el 8 en pista, y finalizó 10° tras una penalización. El fin de semana en Austria contará con el formato tradicional de la categoría, con tres prácticas libres, la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Cronograma del GP de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12.00

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10.00

El GP de Austria se desarrolla en el Red Bull Ring, uno de los circuitos tradicionales del calendario de la Fórmula, y se podrá ver por Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.