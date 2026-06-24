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Básquet

El escolta correntino Juan Pablo Arengo es nuevo refuerzo de Atenas

El jugador regresó al país luego de dos temporadas en el exterior.

Por El Litoral

Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 10:43

Juan Pablo Arengo firmó contrato con Atenas de Córdoba y se sumará como sexto refuerzo del equipo para la nueva temporada de la Liga Nacional. El escolta correntino, de 30 años, llega desde Minas Tenis Clube de Brasil-

Atenas será el tercer equipo del jugador en la Liga Nacional, ya que anteriormente vistió la camiseta de Regatas Corrientes y Olímpico de La Banda.

Trayectoria internacional

En el plano internacional, Arengo tuvo pasos por Colombia, Venezuela y Brasil. En su último ciclo promedió 8.4 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias por partido. Ahora, regresa al país tras dos años en el exterior y afrontará una nueva etapa en uno de los clubes históricos del básquet argentino.

En declaraciones tras confirmarse su incorporación, expresó satisfacción por sumarse al club cordobés y destacó la posibilidad de trabajar con el entrenador Leo Gutiérrez, con quien ya coincidió anteriormente.“Voy a afrontar este desafío con el mismo compromiso y profesionalismo de siempre sabiendo que la Liga está muy competitiva y pareja”, concluyó.

 

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