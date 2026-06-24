El escolta correntino Juan Pablo Arengo es nuevo refuerzo de Atenas

Juan Pablo Arengo firmó contrato con Atenas de Córdoba y se sumará como sexto refuerzo del equipo para la nueva temporada de la Liga Nacional. El escolta correntino, de 30 años, llega desde Minas Tenis Clube de Brasil-

Atenas será el tercer equipo del jugador en la Liga Nacional, ya que anteriormente vistió la camiseta de Regatas Corrientes y Olímpico de La Banda.

Trayectoria internacional

En el plano internacional, Arengo tuvo pasos por Colombia, Venezuela y Brasil. En su último ciclo promedió 8.4 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asistencias por partido. Ahora, regresa al país tras dos años en el exterior y afrontará una nueva etapa en uno de los clubes históricos del básquet argentino.

En declaraciones tras confirmarse su incorporación, expresó satisfacción por sumarse al club cordobés y destacó la posibilidad de trabajar con el entrenador Leo Gutiérrez, con quien ya coincidió anteriormente.“Voy a afrontar este desafío con el mismo compromiso y profesionalismo de siempre sabiendo que la Liga está muy competitiva y pareja”, concluyó.