Noche de Titanes en Corrientes: el boxeo amateur y profesional se cita este viernes

El estadio del Club Juventus albergará la tercera edición de "Noche de Titanes", un festival boxístico que reunirá a pugilistas profesionales, amateurs y escuelas formativas de la región.

La jornada del viernes 26 de junio tendrá como plato fuerte el choque entre Carlos Gómez Remotti y Carlos Benítez, secundado por un cruce internacional entre Argentina y Senegal y un exigente combate femenino frente a una campeona sudamericana invicta. Las actividades oficiales comenzarán jueves con la conferencia y el pesaje reglamentario en la Secretaría de Deportes.

Cartelera profesional, cruce internacional y boxeo femenino

Los combates de fondo e internacionales prometen paridad y definiciones categóricas sobre el cuadrilátero capitalino.

La pelea principal de la velada tendrá frente a frente a los profesionales Carlos Gómez Remotti y Carlos Benítez, un duelo de pronóstico reservado que acapara las miradas de los especialistas.

Asimismo, la organización dispuso un atractivo duelo de carácter internacional: representando al Team Titanes de Corrientes, el formoseño David Weichzel (oriundo de Clorinda) medirá fuerzas ante el senegalés Tiaho Cheikh, un enfrentamiento que promete nocaut.

Por su parte, el cupo femenino aportará un choque de altísimo nivel competitivo. La bonaerense Belén "La Chuki" Otero se subirá al ring para medirse ante la boxeadora brasileña Sara Santos, quien ostenta un registro invicto y los pergaminos de ser bicampeona nacional y la última campeona sudamericana 2026.

El festival, organizado por Ale Villalba, dispuso la línea telefónica 3794600420 para la reserva y venta de entradas anticipadas.

Grilla de combates amateurs entre los gimnasios de la región

Nueve peleas con promesas de Corrientes y Chaco darán el marco preliminar de la gran cita pugilística.

Antes de los platos principales, el festival albergará 9 peleas amateurs de primer nivel en diferentes categorías, cruzando a los exponentes de los principales gimnasios de la zona. Los duelos confirmados son los siguientes:

Juan "El Colo" Prieto frente a Juani Torres.

Santiago Sánchez frente a Santiago Vega.

Gonzalo Meza frente a Dylan Lemos.

Thiago Arce frente a Danilo Vallejos.

Santino Pezzelato frente a Lautaro Enrique.

Juan Salvia frente a Horacio Fagotti.

Joaquín "La Anguila" Martínez frente a Ramón Cabaña.

Benjamín Flores frente a Tiziano de Jesús.

Ulises Frette frente a Alexander Da Silva.

Cronograma de exhibiciones, acreditaciones y pesaje oficial

Las actividades darán inicio el jueves por la mañana y el viernes la acción en el ring comenzará temprano.

La agenda oficial de la "Noche de Titanes" se pondrá en marcha este jueves a las 11 en las instalaciones de la Secretaría de Deportes de la Provincia. En dicho lugar se llevará a cabo la conferencia de prensa de presentación, donde los promotores brindarán los detalles organizativos, se realizarán las acreditaciones para los medios de prensa y se ejecutará el pesaje oficial de los boxeadores profesionales.

El viernes, las puertas del Club Juventus se abrirán temprano para dar paso a las escuelas formativas de boxeo de Corrientes y Chaco, las cuales protagonizarán unas 30 peleas de exhibición programadas entre las 17 y las 21:30.

Una vez concluidos los topes de exhibición, se dará inicio inmediato a la cartelera de combates amateurs y profesionales.