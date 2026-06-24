Mundial 2026: estos son los partidos para este miércoles

Arrancan unos días claves en el Mundial 2026. Este miércoles dará comienzo la cuarta y última fecha de la fase de grupos donde se definirán los 32 clasificados a 16vos de final y el cuadro completo hasta la gran final.

Hoy habrá dos anfitriones en acción -México y Canadá- y también jugarán Brasil y Marruecos, dos de los candidatos.

A las 16 será el turno del Grupo B: Suiza y Canadá se enfrentan por el primer lugar de la zona en Vancouver y, a la par, Bosnia y Qatar se medirán en busca de una victoria que les permita soñar con, al menos, clasificar como uno de los mejores terceros.

Desde las 19 se definirá todo el la Zona C, con dos partidos donde está todo en juego. En Miami, Brasil jugará ante Escocia, mientras que Marruecos se verá las caras con Haití en Atlanta. La Verdeamarela y los africanos tienen cuatro puntos, por lo que necesitan ganar por la mayor diferencia posible para ganar la zona (aunque sea por diferencia de gol). Por su parte, los británicos llevan tres unidades y saben que con un empate quedarían muy cerca de ingresar como terceros, pero necesitan una victoria para dejar de especular.

Finalmente, la jornada terminará en el turno de las 22. México, con el primer lugar ya asegurado, enfrentará a una República Checa que está obligada a ganar para luchar por la clasificación. Por su parte, Corea del Sur necesita al menos un empate ante Sudáfrica para asegurar su pasaje a 16vos, aunque los Bofana Bofana quieren sumar de a tres y meterse en playoffs.

Mirá la programación completa de este miércoles 24 de junio, con la TV de cada partido.

16 - Suiza vs. Canadá – Grupo B - Vancouver (DSports/TyC Sports)

16 - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Grupo B - Seattle (DSports 2)

19 - Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami (DSports/Telefé/Disney+)

19 - Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta (DSports+/TyC Sports)

22 - República Checa vs. México – Grupo A - Ciudad de México (DSports)

22 - Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A - Monterrey (DSports+/TyC Sports)

Olé