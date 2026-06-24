Suiza le ganó a Canadá 2 a 1 por la fase de grupos

Suiza ganó a Canadá 2 a 1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles de Suiza fueron anotados por Ruben Vargas y Johan Manzambi, mientras que Promise David marcó para Canadá. El resultado final fue Suiza 2 - 1 Canadá.

En términos de estadísticas, Suiza tuvo una posesión del 57% frente al 43% de Canadá, con 6 tiros al arco contra 13 de Canadá y 385 pases correctos frente a 243. En la tabla del Grupo B, Suiza se posiciona en 1° lugar, mientras que Canadá ocupa el 2° lugar.

No se reportaron tarjetas rojas durante el partido. Los cambios en Suiza incluyeron a Breel Embolo por Cedric Itten y a Johan Manzambi por Christian Fassnacht, entre otros. Canadá también realizó sustituciones, destacando la entrada de Promise David que anotó el gol. El partido se llevó a cabo en el BC Place Stadium de Vancouver.

TN