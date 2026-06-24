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Se define la zona de grupos

Mundial 2026: Bosnia le ganó a Qatar y sueña con ser uno de los mejores terceros

Si bien el cuadro bosnio lidera la tabla de los mejores terceros, aún debe esperar los demás resultados para conocer si estará en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
 

Por El Litoral

Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 19:03

Bosnia y Herzegovina ganó 3-1 a Qatar en el estadio de Seattle por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con este resultado, los bosnios quedaron en la casilla tres y sueñan con la clasificación a los dieciseisavos de final: deben esperan los otros resultados de la fase de grupos.

Los ‘dragones’ arrancaron con todo desde el pitazo inicial, tanto con llegadas por los costados y el centro del campo de juego. Pero recién a los 29′ lograron abrir la cuenta con gran definición de Kerim Alajbegovic. El jugador le pegó desde fuera del área y la pelota se metió a un ángulo imposible para el portero rival.

Y minutos más tarde, a los 34’, Sultan Al-Brake marcó en propia puerta tras centro a media altura de Edin Dzeko. Tras ello, muchos pensaron que el marcador sería abultado antes del descanso, pero no fue así. Esto porque Hassan Alhaydos apareció por el medio y descontó el marcador en el 42′.

La segunda parte fue más de intentos que de llegadas claras. Y recién con el ingreso de Ermin Mahmic, Bosnia logró sellar el triunfo sobre Qatar, que quedó último con apenas un punto, despidiéndose del Mundial 2026. Suiza y Canadá, por su lado, clasificaron como primero y segundo, respectivamente.

Infobae

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