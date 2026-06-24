Colombia aseguró su clasificación a dieciseisavos tras vencer a Congo

Colombia selló este martes su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026 al imponerse por 1-0 sobre Congo en la segunda fecha del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó gran parte del desarrollo y generó varias situaciones de peligro.

La selección sudamericana tomó la iniciativa desde el comienzo y mantuvo la presión sobre el área rival, pero se encontró con la resistencia del arquero congoleño Lionel Mpas. Recién en el segundo tiempo logró romper la igualdad con un gol de Daniel Muñoz.

Con este resultado, Colombia alcanzó puntaje perfecto tras dos presentaciones y aseguró matemáticamente su presencia en la siguiente ronda del certamen.

Definición del grupo

Además de la clasificación anticipada, el triunfo dejó al conjunto cafetero como líder del Grupo K. Actualmente suma dos unidades más que Portugal, su principal perseguidor.

La última fecha de la fase inicial se disputará el próximo sábado y definirá al lider del grupo. Colombia enfrentará al seleccionado portugués, liderado por Cristiano Ronaldo, quien viene de convertir por duplicado.