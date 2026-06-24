Cristiano Ronaldo evitó hablar de Lionel Messi en rueda de prensa: "Siguiente pregunta"

Con un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán por la segunda fecha del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se convirtió ayer en el único jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Sin embargo, en rueda de prensa, protagonizó un momento de tensión cuando un periodista intentó preguntarle por Lionel Messi.

Cómo fue el cruce

Durante el intercambio con los periodistas, el nombre del astro argentino apareció en varias preguntas dirigidas al delantero portugués. Primero le plantearon un posible cruce en instancias eliminatorias del Mundial y Ronaldo respondió con cautela: "No sé qué contestar porque la pregunta no tiene mucho sentido, pero sería top".

Después otro periodista intentó hablar del "10" argentino: "Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé y tú...". Cristiano intuyó una comparación, no lo dejó hablar, lo ignoró y avanzó: "Siguiente pregunta".

Récords y presente

Más allá del episodio, Ronaldo alcanzó nuevas marcas históricas en el Mundial. Con los goles de ayer es el único futbolista en convertir en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo y se estableció como el jugador más longevo en marcar un doblete en el certamen, con 41 años.

Las preguntas siguieron y el atacante portugués destacó su confianza en el trabajo y el rendimiento colectivo. Además, remarcó la importancia de mantenerse enfocado en los objetivos de Portugal dentro del torneo: "Estoy muy feliz, porque para mí lo más importante es el equipo, estar unidos a ellos y a nuestras familias".