Con la clasificación asegurada, Scaloni piensa en rotar nombres en el equipo titular

La Selección Argentina enfrenta a Jordania en el cierre de la fase de grupos y Lionel Scaloni estaría planeando una rotación del equipo titular para darles rodaje a más jugadores y que los habitualmente titulares descansen.

Con el primer lugar del grupo J asegurado y la clasificación a 16avos de final confirmada, el DT realizaría varias modificaciones en la formación inicial y según anunció Diego Monroig en Espn Mundial, el técnico de Pujato tiene la intención de que debuten los jugadores que aún no lo hicieron en esta cita planetaria.

El primer cambio lo confirmó el propio Scaloni en conferencia de prensa, Cuti Romero no jugará a la espera recuperarse del golpe que recibió en la rodilla derecha.

Nicolás Otamendi, quien ya entró ante Argelia y Austria, ocuparía el lugar de primer marcador central.

En el lateral derecho está la misma duda que para los primeros dos encuentros, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ya que el de River está recuperado y el DT quiere darle rodaje al igual que a Tagliafico y a Paredes.

Como segundo jugador en la zaga, Marcos Senesi haría su debut en este Mundial y, lo dicho, Nicolás Tagliafico ocuparía el lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina.

En la mitad de la cancha habrá que esperar si el DT opta por darles descanso a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, pero los tres quieren seguir jugando.

En ataque también hay mucha incertidumbre, ya que Lionel Messi, otro que quiere jugar todos los partidos, también sería titular, pero habrá minutos para Nico Paz.

Los acompañantes del capitán serían Julián Álvarez, que todavía no salió desde el inicio, y Nicolás González.

Habrá que esperar al transcurso de la semana para saber qué jugadores serán los titulares en el cierre de la fase de grupos.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Argentina y Jordania se juega el sábado 27 de junio a las 23 (ARG/URU), 22 (CHI), 21 (COL/ECU/PER) y se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium de (solo para ARG, COL, ECU).

Espn