La Fifa sancionó a Madiba por la grave lesión cometida contra Koné

El Comité Disciplinario de la Fifa impuso una de las sanciones más duras en la historia de los Mundiales tras la grave lesión sufrida por el canadiense Ismaël Koné.

El mediocampista qatarí Assim Madibo recibió una suspensión de cinco partidos luego de la violenta infracción que le provocó una fractura de tibia y peroné durante la goleada 6-0 de Canadá sobre Qatar por la segunda fecha del Grupo B.

La acción fue considerada como “juego sucio grave” por el máximo organismo del fútbol. La jugada ocurrió a los 51 minutos del encuentro disputado en Vancouver. Madibo llegó desde atrás y golpeó con dureza a Koné, quien quedó tendido en el césped con evidentes gestos de dolor y fue retirado para recibir atención médica.

El futbolista qatarí fue expulsado de manera directa y, tras el análisis disciplinario, la Fifa resolvió aplicarle una pena ejemplificadora. La suspensión de cinco encuentros se convirtió en la tercera más severa registrada en una Copa del Mundo.

Solo fue superada por los nueve partidos que recibió Luis Suárez tras morder a un rival en Brasil 2014 y por los ocho que le impusieron al italiano Mauro Tassotti por el codazo al español Luis Enrique en Estados Unidos 1994.

Por su parte, Koné fue operado con éxito y afrontará una recuperación estimada en cinco meses. Debido al largo período de inactividad, la Fifa activará su programa de protección a clubes para compensar económicamente al Sassuolo, dueño de su pase, con una indemnización cercana al millón de euros.

Más allá de la sanción, Madibo visitó al mediocampista canadiense en el hospital para disculparse personalmente por la acción que derivó en la lesión más grave registrada hasta el momento en el Mundial 2026.

TyC Sports