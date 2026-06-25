Regatas venció a Quilmes y se quedó con el Torneo Apertura

Concluyó el Torneo Apertura que organizó la Federación Correntina de Cestoball y el Club de Regatas Corrientes se coronó en la Primera División femenina en una apasionante final. El equipo del parque Mitre también logró el título en Primera B y Maxi 30, mientras que Quilmes subió en lo más alto del podio en la categoría Sub 17 y San Martín lo hizo en Sub 14.

En la categoría superior, Regatas Corrientes sacó adelante un partidazo frente a Quilmes para adueñarse del triunfo y del título por 94-90. El equipo campeón estuvo integrado por Luzmila Ortiz, Luz Prieto, Clara Sitja, María José Bonastre, Micaela Almozni, Candela Romero, Andrea Goicochea, Marina Raimondo, Luciana Baruzzo, Paula Godoy, Joaquina Balbis, Alina Romero, Julieta Cuevas y Lourdes Flores, quienes estuvieron comandas técnicamente por Nicolás Cóceres.

Por su parte, en la Primera B, el equipo Fantasma dio cuenta de El Tala como visitante en la gran final por 64-58 para adjudicarse el certamen. El plantel campeón estuvo integrado por Georgina Lazarof, Florencia Rodríguez, Daiana Alfonso, Ludmila Gauna, Joaquina Caceres, Karina Sánchez, Agostina Ibarra, Anna Delgado, Valentina Flores, Maia González, Carolina Desimoni e Inés Teller, dirigidas también por Cóceres.

En Maxi 30, la final fue entre los representativos de Regatas, se impuso el equipo 1 sobre el 2 por 83 a 74. Silvia Gómez, Mariana Merlo, Corina Jara, Patricia Miño, Silvia Coronel, Elisa Maidana, Silvina Lorente, Estefanía Reyes, Cecilia Ricagno y Marina Verrastro formaron parte del plantel que se consagró campeón con Agostina Ibarra como DT.

En la divisional Sub 17, Quilmes le ganó a San Martín por un ajustado 52 a 51 para llevarse el título, mientras que en Sub 14, San Martín venció en la final a Quilmes 46 a 36 para llevarse el premio mayor.