Luto en el deporte nacional: Murió Daniel Castellani

La Federación del Voleibol Argentino comunicó el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. “Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados”, señala la publicación que realizó FeVA.

Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha.

Participó en esta última etapa como entrenador de las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los ’80 que logró el bronce olímpico en Seúl ´88 y bronce mundialista en 1982.

Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del Mundo.

Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino.

"¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!", concluye el comunicado que dio a conocer la Federación del Voleibol Argentino.