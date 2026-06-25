Argentina ganó su primer partido con una gran actuación de Germán Gómez

En el inicio de la segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL, por su sigla en inglés) Argentina derrotó a Alemania por 3 a 2, con parciales de 25-21, 18-25, 25-15, 18-25 y 15-13, en su primera victoria de la temporada.

Luciano Vicentin, máximo anotador nacional con 19 puntos, mientras que el correntino Germán Gómez aportó 17 unidades en el partido que se disputó en Polinia.

Argentina empezó en buen nivel y se llevó el primer set con contundencia por 25-21. Sin embargo, en el siguiente Alemania apretó con su saque y logró empatarlo 25-18 para darle paridad al partido.

Más tarde, la Selección Argentina creció con el ingreso de Martínez en recepción y dominó el tercero para adelantarse nuevamente en el partido por 25-15.

No obstante, los alemanes mostraron buenos pasajes en el saque y respondieron mejor en ataque en el cuarto set.

Así, lo estiraron al tie break en el que el desarrollo comenzó muy parejo. Después de estar abajo 13-12, bloqueos de Vicentin y Zerba terminaron por darle la victoria a la Selección Argentina por 15-13.

El correntino Gómez, que seguirá su carrera deportiva en Alemania, terminó el juego con 17 puntos, 16 fueron por ataques y 1 de saque.

Este viernes, siempre en Polonia, Argentina enfrentará desde las 11:30 contra China que viene de perder con Turquía 3 a 0.